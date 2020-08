La bande-annonce de Batman étourdit avec la séquence Je suis vengeance qui offre un clin d’œil aux fans inconditionnels du personnage. Trouvons-le en arrière et voyons pourquoi c’est un bon signe.

Peu de personnages sont aussi aimés que Batman, le croisé coiffé armé de gadgets et d’un code moral intrigant.

Il y a longtemps eu un débat sur l’acteur qui représentait le mieux le justicier, Christian Bale étant souvent cité comme le choix populaire.

De Michael Keaton à Ben Affleck, un certain nombre d’acteurs ont apporté leur propre saveur au rôle. C’est toujours un facteur de division quand un nouvel acteur est sélectionné pour prendre le relais, mais aucun n’a été aussi polarisant que Robert Pattinson.

L’acteur de 34 ans a livré des performances incroyables comme The Lighthouse et Good Time ces dernières années, mais certains refusent tout simplement d’oublier son rôle récurrent dans la franchise Twilight.

Cependant, ses détracteurs étaient en conflit lorsque le teaser de DC FanDome est tombé pour The Batman et a taquiné une vision plus jeune de Bruce Wayne et de son alter ego emblématique …

The Batman: Je suis Vengeance

Lorsque Batman v Superman: Dawn of Justice est sorti, beaucoup ont rapidement déclaré qu’ils préféraient avoir un film Batman autonome.

Les prières ont été exaucées sur toute la ligne quand il a été annoncé que Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes) dirigerait un nouveau projet et nous présenterait une nouvelle version du personnage.

Il y a eu du scepticisme depuis, mais la bande-annonce récemment dévoilée a convaincu le public majoritaire que nous sommes dans quelque chose de vraiment spécial lorsque le film sortira sur les écrans en 2021.

La séquence taquine une approche plus granuleuse du personnage et préfigure l’arrivée de The Riddler, un Colin Farrell essentiellement méconnaissable dans le rôle du pingouin et Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman.

Néanmoins, c’est le Batman de Robert Pattinson qui a inévitablement volé la vedette, avec un moment, en particulier, envoyant des ondes de choc sur Internet.

« Qui diable êtes-vous censé être? » demande un voyou, masqué de maquillage. En réponse, Batman le bat vicieusement, regarde les autres et dit: «Je suis vengeur».

Beaucoup ont déjà dit que c’était leur moment préféré dans la bande-annonce, bien qu’il y ait tellement de choses à prendre.

Pour les fans inconditionnels, il y a une autre raison pour laquelle la ligne résonne autant, alors plongons-y….

Quote est le clin d’œil parfait aux fans

Comme l’a noté Inverse, la ligne est un clin d’œil à l’un des moments les plus emblématiques du personnage qui a figuré dans Batman: la série animée.

Exprimé par Kevin Conroy, la scène «Rien à craindre» [see below] voit le croisé coiffé affronter Scarecrow et le maître manipulateur évoque une vision des parents de Bruce l’accusant d’être un échec.

Utilisant toutes ses forces, il refuse ces mensonges et exprime: «Non! Tu n’es pas mon père. Je ne suis pas une honte. Je suis vengeance! Je suis la nuit! Je suis Batman! »

Depuis lors, il est devenu l’un des slogans les plus importants du personnage et il est merveilleux de voir que la nouvelle bande-annonce montre du respect pour la série animée bien-aimée.

L’inclusion de la citation sert presque à rassurer les fans que le projet très attendu est entre les mains de ceux qui ont un plus grand respect pour le travail qui le précède.

Cela suggère également que nous pouvons nous attendre à d’autres clins d’œil à la très riche histoire du personnage, à la fois à l’écran et sur papier.

Aussi, était-il confronté à des voyous Joker? Nous ne pouvons pas attendre plus de clarté!

Les fans réagissent au teaser de Batman sur Twitter

Honnêtement, il est difficile d’imaginer une réaction plus chaleureuse et plus excitée à une nouvelle vision de Batman que celle-ci.

Beaucoup étaient blasés après la Justice League de 2017, mais cette nouvelle séquence a clairement tordu les bras de ceux qui pensaient plus tôt qu’ils avaient vérifié.

Il a été adopté de tout cœur sur Twitter et The Batman est sans doute devenu le film le plus attendu sur le radar des cinemagoers.

Découvrez une sélection de tweets:

La bande-annonce de Batman est l’une des rares bonnes choses que 2020 nous a apportées. – Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) 25 août 2020

