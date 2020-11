Il y a quelque chose qui Keanu Reeves ne fait pas bien? Pour être honnête, l’acteur a gagné le cœur de milliers et de milliers de fans à travers le monde grâce à sa simplicité et son humilité. Désormais, un nouveau geste d’empathie et de solidarité s’ajoute à sa liste de qualités grâce à une vieille anecdote qui Octavia Spencer a sauvé de leurs souvenirs.

Lors de sa participation à The Graham Norton Show, la lauréate d’un Oscar a rappelé avoir rencontré le protagoniste de The Matrix il y a 25 ans dans des circonstances inhabituelles. Il s’avère que lorsque l’actrice allait ramasser un scénario, au look plutôt échevelé, sa voiture est tombée en panne sur une avenue bien connue de Beverly Hills, mais l’indifférence des personnes présentes a fait leur truc.

«Il y a environ 25 ans, The Matrix venait de sortir. J’étais en route pour prendre un script à lire pour une audition. Je ne portais donc pas vraiment de sous-vêtements, je portais un pantalon et mon maillot de football universitaire préféré. Elle était usée, elle était transparente. Et ma voiture n’avait pas été lavée parce que je me garais toujours sous les arbres, et il y avait du caca d’oiseau partout à l’arrière. Oui il est tombé en panne dans ce quartier fifi de Beverly Hills, et il y avait un café et tous ces gens étaient assis et les voitures sonnaient. Personne ne m’a aidé.

Cependant, l’interprète de John Constantine était présent, alors que l’actrice ne pouvait contenir son excitation de le voir se diriger vers elle.

«Soudain, un gars avec des lunettes de soleil et un casque de moto arrive, et j’ai tout de suite su que c’était Keanu Reeves. Et bien sûr, je suis devenu fou.

Enfin, Keanu Reeves a proposé de pousser la voiture d’Octavia Spencer et lorsque les passants ont remarqué la présence de l’acteur, la chance de l’actrice a totalement changé.

«Il m’a dit: ‘Avez-vous besoin d’aide?’ Et moi: «Bien sûr». Alors j’ai pensé qu’il allait monter dans la voiture, alors je suis retourné pousser. Mais il a dit: «Non, je vais vous pousser hors de la route, vous entrez. Alors il m’a tiré de la route et puis bien sûr quand les gens ont vu que c’était Keanu Reeves qui m’aidait, tout le monde est venu pour m’aider«.

Ce n’est pas la première fois que Keanu Reeves montre son côté le plus humain et le plus empathique auprès de ses collègues et du grand public. Il a ému une fois ses disciples par sa réaction émotionnelle à propos de la mort. À une autre occasion, il est apparu lorsque l’acteur a refusé d’insulter Winona Ryder dans Dracula. Et si vous voulez être ému un peu plus, vous pouvez lire ici comment Keanu Reeves a survécu à une vie tragique et est devenu une star.

Actuellement, on peut voir Octavia Spencer dans la nouvelle version de The Witches. Alors que Keanu Reeves prêtera sa voix dans Cyberpunk 2077, il reviendra également en tant que Neo dans Matrix 4 avec une première convenue pour lui. 22 décembre 2021 et nous le verrons dans le rôle de John Wick dans un quatrième opus prévu pour sortir en salles le 27 mai 2022.

keanu reeves Octavia Spencer



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.