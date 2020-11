Comme il l’a fait avec le remake de ‘Mulán’, Disney a décidé que ‘Âme‘, le nouveau film de l’usine Pixar, ne sortira pas en salles et sera diffusé directement sur votre service de streaming.

Ce sera le 25 décembre lorsque Disney + sortira le nouveau du studio d’animation numérique qui est le créateur de succès tels que «Inside Out», «Coco», «The Incredibles» ou la saga «Toy Story».

«Soul» va être un film d’aventure, de drame et de comédie réalisé par Pete Docter et produit par Dana Murray. La première du film était prévue pour le 19 juin, mais a été reportée en raison de la pandémie de covid-19. L’intrigue est la suivante: “Joe Garner est un professeur de musique au lycée qui a toujours rêvé de jouer de la musique jazz sur scène, et a enfin la chance après avoir impressionné d’autres musiciens de jazz lors d’une pratique ouverte au Half Note Club de New York: Cependant, un accident fait que l’âme de Garner se sépare de son corps et est transportée vers “You Seminary”, un centre où les âmes se développent et acquièrent des émotions avant d’être transportées vers les nouveau-nés. Garner doit travailler avec des âmes en formation, comme 22 ans, une âme avec une triste vision de la vie après avoir été piégée pendant des années dans You Seminary, afin de retourner sur Terre. “

Pixar Animation Studios (Pixar) est un studio de films d’animation numérique qui appartient désormais à Disney. Il est basé à Emeryville, aux États-Unis. Son origine remonte à 1979, quand il a commencé à opérer sous le nom de The Graphics Group, la division informatique de Lucasfilm. Près d’une décennie plus tard, il a été acquis par Steve Jobs, qui a également investi dans son capital pour en faire une société d’animation indépendante.

En 1995, Pixar produit Toy Story, premier long métrage d’animation par ordinateur de l’histoire du cinéma.Après plusieurs années de collaboration marquées par plusieurs productions à succès, Disney acquiert le studio en 2006.