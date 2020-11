Julien’s Auctions a annoncé aujourd’hui que l’arme James Bond sera bientôt répertoriée dans son catalogue. La vente aux enchères du pistolet original utilisé par Sean Connery comme James Bond en 007 contre le Dr No devrait susciter beaucoup d’intérêt de la part des collectionneurs qui le souhaitent dans leur collection.

L’arme à feu est une Walther PP et fera partie des objets de la collection “Icons & Idols Trilogy” (trilogie d’icônes et d’idoles). Bien qu’il n’y ait pas encore de chiffres officiels – puisque la vente aux enchères aura lieu le 3 décembre – on s’attend à ce qu’elle finisse par se vendre pour un montant proche de 150 000 $ et 200 000 $.

L’intérêt suscité par le pistolet est très élevé puisque c’est l’arme qui a caractérisé l’agent 007 pendant de nombreuses années. Cela signifie que quiconque achète le pistolet James Bond aux enchères aura entre les mains l’une des armes les plus célèbres et emblématiques (fausse, car c’est un accessoire) de l’histoire.

L’intérêt pour la franchise James Bond, et en particulier les films mettant en vedette Sean Connery, a augmenté ces derniers jours en raison du décès malheureux de l’acteur le 31 octobre. L’acteur écossais est décédé dans son sommeil à son domicile aux Bahamas, accompagné de quelques membres de sa famille. Bien qu’il ait pris sa retraite il y a quelques années, Sean Connery n’a jamais cessé d’être une figure hautement reconnue à Hollywood et dans le monde du cinéma.

Et maintenant, certains collectionneurs chanceux auront la chance de recréer leurs scènes préférées de la franchise James Bond.

Staff Cine PREMIERE Ce texte a été conçu, créé et développé en même temps par une équipe d’experts travaillant en harmonie. Tous ensemble. Une lettre chacun.