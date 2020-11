Le cinéma dépoussière à nouveau les fichiers Warren avec La conjuration 3, la nouvelle tranche de la saga basée sur les cas paranormaux enquêtés par Ed et Lorraine Warren qui sortira en salles en juin 2021. Et si les deux premiers films portaient sur des histoires vraies qui se sont déroulées dans des maisons prétendument hantées, c’est maintenant au tour d’un cas inhabituel qui a conduit au premier procès qui a légalement recours à la possession démoniaque comme défense.

c’est l’histoire de Arne Cheyenne Johnson, un meurtrier qui s’est défendu devant le juge en 1981, et continue de se défendre, disant qu’il a commis un crime parce que “le diable l’a fait faire».

Vera Farmiga dans la saga Warren File en tant que Lorraine Warren (Cr. Warner Bros, Source: Instagram / theconjuring) et Lorraine Warren (Auteur: Chris Pizzello; Source: Gtres)

Grâce à un clip dédié à toute la franchise que Warner Bros.a créée lors de la semaine d’Halloween, nous avons découvert quelques détails de The Conjuring 3. Et étant un adepte insatiable du genre et de ses histoires vraies, je me suis lancé dans une enquête un peu plus à ce sujet. Cas.

Curieusement, quelque chose me semblait familier et je me suis souvenu qu’il y a quelques années, je suis allé lire les enquêtes les plus remarquables sur Ed et Lorraine Warren pour essayer de trouver quelles autres histoires pourraient être utilisées pour une suite, et Johnson était l’une de celles qui suggéraient comment possible dans mon article. Eh bien, le voici, dans le processus de post-production et avec rien de moins que le tueur lui-même apparaissant dans le clip de prévisualisation. Vous pouvez le voir à partir de la minute 30:49:

Le directeur James Wan dit qu’il voulait porter la saga “à un autre niveau” avec un thème qu’ils n’avaient pas encore exploré jusqu’à présent, se prononçant sur le cas de Arne Cheyenne Johnson qui assure dans la vidéo qu’aujourd’hui, près de quarante ans après le crime, il ne se souvient pas de ce qui s’est passé cette nuit du 16 février 1981.

Mais revenons au début …

Comme la grande majorité des histoires étudiées par les Warrens, tout commence avec un enfant, un démon et une possession. Dans ce cas, il s’agit d’un garçon de 11 ans nommé David Glatzel de la région de Brookfield dans le Connecticut, qui, tout en aidant sa sœur Debbie et son fiancé, Arne Cheyenne Johnson, à nettoyer une maison dans laquelle ils envisageaient d’emménager, a déclaré qu’il s’était retrouvé. avec un «vieil homme» qui l’a poussé et lui a dit qu’il leur ferait du mal s’ils déménageaient là-bas. Mais quand il est rentré à la maison, il a partagé avec sa mère qu’il continuait à voir le mauvais esprit, à faire des cauchemars et à se réveiller avec des ecchymoses ou des égratignures inexpliquées.

Inquiète, la famille a appelé un prêtre catholique local qui a essayé de bénir la maison mais en vain. Le petit David a continué à agir d’une manière de plus en plus étrange, entrant dans des états de transe ou subissant des crises inattendues et le même prêtre a décidé d’appeler Ed et Lorraine Warren, leur demandant leur aide et leur assurant qu’il s’agissait d’une possession démoniaque (selon Lorraine elle-même dans une interview des années 80, Source: YouTube). Et là est venu le mariage spécialisé dans ces cas qui a affirmé avoir vu qu’il portait le démon à l’intérieur à travers son regard et ses attitudes dans la maison, en plus de mettre en scène des attaques avec une telle force physique que, selon Ed Warren, «il a fallu quatre hommes pour le retenir. ».

Arne Cheyenne Johnson, qui avait 18 ans à l’époque, était l’un de ces hommes qui ont aidé à contrôler le petit garçon dans ses moments «démoniaques», pour l’appeler en quelque sorte, ce qui se produisait toujours la nuit. Les attaques ont duré jusque tard dans la matinée, laissant les spécialistes, les membres de la famille et les prêtres épuisés. Il a crié des obscénités, a parlé d’autres langues, a attaqué toutes les personnes présentes – a même essayé de tuer sa mère et sa grand-mère – et a lévité. En octobre 1980, les Warrens ont même averti la police de la région, les avertissant que quelque chose de violent allait finir par se produire.

Six prêtres catholiques sont passés par l’affaire en exécutant divers exorcismes, mais ni eux ni les Warrens n’ont pu “débarrasser” le petit garçon du problème, jusqu’à ce qu’Arne fasse une erreur (selon Ed Warren): au cours d’une des attaques, il a demandé au démon de prendre son corps en échange du sauvetage du garçon. Peu de temps après, le jeune homme retourna à la maison où le petit David avait rencontré le démon pour la première fois, se heurtant soi-disant à lui, le regardant dans les yeux et en laissant possédé.

Face à la situation familiale difficile dans la maison Gletzel, Debbie et Arne ont décidé de partir vivre seuls dans un appartement qu’ils ont loué au patron de Debbie. Un homme nommé Alan Bono. Mais une fois qu’ils ont bougé, Arne a commencé à montrer les mêmes symptômes de possession, transes vivantes dont il ne se souvenait de rien.

Les avertissements des Warrens se sont concrétisés le 16 février 1981 quand Arne a manqué son travail en disant qu’il était malade et a rencontré Debbie au chenil où elle travaillait comme toiletteuse pour chiens avec sa belle-sœur Wanda et leur fille de 9 ans, Mary. Une fois sur place, le patron de Debbie les a invités à déjeuner pendant qu’il buvait de l’alcool sévèrement. Cette nuit-là, en état d’ébriété, il a pris la petite Mary de force et Arne est intervenu, la fille s’est échappée et s’est enfuie vers la voiture pendant que Debbie tentait d’intervenir entre les deux hommes. Selon son témoignage officiel, son fiancé a commencé à émettre des sons étranges “comme un animal”, a sorti un couteau de sa poche et a poignardé Bono à plusieurs reprises. L’homme est décédé quelques heures plus tard et Johnson a été arrêté peu de temps après, affirmant qu’il ne se souvenait de rien de ce qui s’était passé.

Le lendemain du meurtre, Lorraine Warren a informé la police locale qu’Arne avait été possédée pendant le crime et était le plaidoyer d’ouverture présenté par la défense.. Le 28 octobre 1981, l’avocat Martin Minnella a présenté un plaidoyer de non-culpabilité devant le juge pour possession démoniaque, étant la première fois qu’une tentative légale a été faite pour présenter cette défense devant le tribunal et c’est pourquoi il est entré dans l’histoire comme le procès connu sous le nom de “Le diable me l’a fait faire.” Mais le juge Robert Callahan l’a rejeté, affirmant qu’un tel argument n’avait pas sa place dans la loi en raison du manque de preuves et parce qu’autoriser un témoignage serait «non pertinent et non scientifique». En fin de compte, la défense est passée à une tactique de légitime défense.

Près d’un mois plus tard, et après 15 heures de délibérations, le jury a déclaré Arne Johnson coupable de meurtre au premier degré, écopé d’une peine comprise entre 10 et 20 ans de prison, bien qu’il n’en ait purgé que 5 pour bonne conduite.

Selon les Warren, le juge «ne leur a pas permis de présenter les preuves» qu’ils avaient accumulées et qui auraient prouvé l’argument de possession, tels que des enregistrements, des témoins visuels, des photographies et le témoignage des prêtres eux-mêmes qui «étaient en dehors de la Cour prêts à témoigner”. Les experts du paranormal ont toujours défendu Arne, proclamant qu’ils le connaissaient, qu’il était un homme attentif et qu’il n’aurait jamais commis de meurtre s’il n’avait pas été possédé.

La frénésie a été immédiate. Les médias n’ont pas tardé à faire sensation sur l’affaire et il y a aussi ceux qui croient aux Warrens. Beaucoup les ont même accusés d’avoir profité de la famille et de l’affaire pour obtenir une réduction économique (comme cela s’est produit dans la plupart de leurs cas les plus connus). Comment? Eh bien, à travers des interviews, des conférences et un livre. C’est comme ca. En 1983, un livre intitulé The Devil in Connecticut a été publié qui a été écrit par Gerald Brittle avec l’aide de Lorraine, payant la famille 2000 $. Des années plus tard, en 2006, David Glatzel et son frère Carl ont poursuivi les auteurs et l’éditeur lorsqu’ils ont publié une nouvelle édition du livre pour «violation du droit à la vie privée» et «causant intentionnellement une détresse émotionnelle».

Carl Gletzel a affirmé que l’histoire de possession était une imposture de la part des Warrens, qui leur ont assuré qu’ils deviendraient millionnaires à partir du livre tout en soulignant que David souffrait en fait de maladie mentale à l’époque. Mais les Lorraines ont dit qu’ils n’étaient que des troubles d’apprentissage. Tandis que, d’autre part, Debbie et Arne (qui sont toujours mariées et ont deux enfants) défendent l’argument de possession à ce jour.

Patrick Wilson et Vera Farmiga incarnent à nouveau le couple de premier plan dans le film réalisé par Michael Chaves (La Llorona, 2019, le sixième volet de l’Univers Warren). La conjuration 3: le diable m’a fait faire allait sortir en septembre 2020, mais a été retardé en juin de l’année prochaine en raison de l’ajustement du calendrier du film en raison de la crise sanitaire.

