La conversation Espagne

Les bienfaits du sport pour les femmes atteintes d’un cancer du sein

Il y a deux mois, María, 45 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein, une maladie qui, dans toutes ses manifestations, affectera cette année près de 278 000 personnes en Espagne. Mais qu’est-ce que le cancer? Il peut être compris comme les dommages causés dans la cellule, en particulier dans l’ARN. Cette détérioration a pour effet d’affecter de nombreuses fonctions cellulaires. Parmi eux, la mort cellulaire programmée ou l’apoptose. Lorsque l’apoptose cesse de fonctionner, la cellule continue de se diviser indéfiniment. Le résultat est une accumulation indésirable de tissu: une tumeur. De son côté, la tumeur affectera les tissus où elle se développe, causant des problèmes au niveau des nerfs et des structures molles et empêchant leur fonctionnement normal. S’il communique par le sang, il déclenchera d’autres tumeurs dans différentes parties du corps. C’est ce qu’on appelle la métastase. Comment traiter le cancer Pour lutter contre le cancer, nous avons différents traitements, plus ou moins expérimentaux et, malheureusement, plus ou moins efficaces. La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l’immunothérapie ou les thérapies géniques les plus récentes, entre autres, sont les armes disponibles pour lutter contre cette maladie. En abordant ces thérapies, nous pouvons ajouter l’effet positif de certaines attitudes, habitudes et modes de vie sur la survie et la qualité de vie des patients. Revenant sur le cas de María, peu de temps après avoir été diagnostiquée au stade II de la maladie, elle a contacté l’association AMIGA Murcia. AMIGA propose un accompagnement dans la lutte contre le cancer à travers une équipe pluridisciplinaire. Cela comprend le soutien émotionnel, fourni par des psychologues spécialisés ou le programme de banque de perruques, qui est si nécessaire pour améliorer l’image et la conception de soi. Également différents ateliers de sensibilisation et de prévention. En outre, il y a la collaboration souvent altruiste de spécialistes qui fournissent les dernières nouvelles et le meilleur soutien aux femmes qui affrontent courageusement cette maladie. Enfin, depuis quelques années, l’AMIGA et l’Université de Murcie (UMU) proposent le programme Femme active. Programme Femme Active Lorsque María a assisté à sa première session au Centre de Médecine du Sport de l’UMU, elle s’est demandé si dans son état, le repos physique ou le programme sportif recommandé par l’association était meilleur pour elle. Au fil du temps, vous verrez par vous-même que votre corps répond de manière satisfaisante à un exercice physique ajusté à ses possibilités et que, petit à petit, il pourra en faire plus. Au fur et à mesure que leur force et leur endurance s’améliorent, leur autonomie s’améliorera et avec elle, leur estime de soi se détériorera. Le programme Active Woman vise à améliorer la qualité de vie et les perspectives de survie des patientes atteintes d’un cancer du sein, en les augmentant de 20 à 40% grâce à un exercice physique régulier. Selon les preuves, nous savons que l’exercice diminue les oncogènes (ceux qui, en raison de leur grande capacité de mutation ou de transformation, induisent la formation d’un cancer dans une cellule) et réduisent les hormones en circulation. De plus, il induit l’activation des voies de défense antioxydantes et aide à combattre les conditions métaboliques telles que l’adiposité, l’inflammation chronique et la résistance à l’insuline. Tous ces facteurs ont été liés à divers types de cancer. Pendant l’exercice, les fibres musculaires libèrent des myokines. Ceux-ci induisent des avantages tels qu’une sensibilité accrue à l’insuline ou des effets antiprolifératifs, qui peuvent induire l’apoptose dans les cellules de certaines tumeurs. En fait, une myokine particulière, l’interleukine 6, a montré des effets antitumoraux. Anamnèse et dosage des charges Avant de commencer, Maria doit remplir une enquête. Le formulaire comprend des questions sur les aspects psychologiques, tels que l’humeur; lié au diagnostic du cancer et aux médicaments; à l’inconfort et aux comorbidités, ainsi qu’à leurs habitudes quotidiennes d’exercice physique. Une fois toutes ces questions répondues, lors de sa première visite à l’unité d’évaluation, nous mesurerons la taille de Maria, son tour de taille et de hanche (qui sont liés au risque de diabète, entre autres pathologies), sa masse totale et son indice de masse corporelle. (IMC) et ses pourcentages de masse osseuse, maigre, graisse, eau et graisse viscérale, que nous obtiendrons par bioimpédance électrique. Vous effectuerez également des exercices qui nous permettront d’évaluer votre fonction neuromusculaire ou la capacité de vos principaux muscles à générer une force par unité de temps. Lors d’une deuxième visite, Maria effectuera le test CAMICO (marche et course) pour déterminer sa capacité aérobie. Grâce à ces données, vous recevrez une formation totalement personnalisée. Avec le temps et la persévérance, cela augmentera votre force, votre endurance et améliorera votre composition corporelle. Il vous procurera tous les bienfaits associés à l’activité physique. Bien sûr, sans risque de blessure qui survient quand elle n’est pas planifiée et supervisée par des professionnels. Dans le cadre du programme Active Woman, nous rappelons aux gens comme María qu’ils ne sont pas seuls. Qu’ils ont à leur disposition une équipe de travail multidisciplinaire qui s’efforce chaque jour d’améliorer leur qualité de vie et d’aider dans leur processus de guérison. L’enquête se poursuit. De plus en plus de gens survivent, mais le plus important est toujours leur attitude. * * * L’étudiant Alejandro Escobar Hincapié a collaboré à la préparation de cet article. * * * Cet article a été initialement publié dans The Conversation. Lire l’original. Les signataires ne sont ni salariés, ni consultants, ni ne possèdent d’actions, ni ne reçoivent de financement d’aucune entreprise ou organisation pouvant bénéficier de cet article, et ils ont déclaré ne pas avoir de liens pertinents au-delà du poste universitaire cité ci-dessus.