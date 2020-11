Enfin les Israéliens Aharon Keshales et Navot Papushado ne seront pas les directeurs de ‘Ambulance’, le remake nord-américain de «Ambulancen», Film danois originaire de notre pays que Laurits Munch-Petersen a écrit et réalisé en 2005.

Il n’est pas apparu pourquoi les responsables de ‘Rage tueur«Y»Grands méchants loups‘ont quitté le projet plus de deux ans après son annonce, même si, selon DiscussingFilm, nous savons qui pourrait être leur remplaçant: nul autre que Michael Bay.

Selon les médias précités, le responsable de ‘Pain and money’ et ’13 Hours: The secret soldats of Benghazi ‘est actuellement en train de négocier pour prendre en charge ce film dont le tournage devrait débuter en janvier dans des lieux de Los Angeles.

Un film qui au moins dans sa version originale tourne autour de deux frères, Tim et Frank, qui commettent un vol pour obtenir de l’argent et payer le traitement médical de leur mère mourante, après que le système de santé danois ne leur a pas donné de réponses favorables. . Mais comme on peut s’y attendre, tout va mal, et dans leur vol ils n’ont d’autre choix que de voler une ambulance, dans ce qui ne sera que le début …

Chris Fedak, co-créateur de ‘Chuck’, continue d’apparaître comme le scénariste de ce thiller d’action qui, selon ce qui a été dit à l’époque, “combine des personnages dans ‘Dog Day Afternoon’, de l’action dans ‘Speed’ et une atmosphère de «Chaleur». Presque rien.

‘Ambulance’ Ce sera une production de Good Universe, Mythology Entertainment et Project X, une société nouvellement créée qui fait également partie de la production de “ Scream 5 ” pour Paramount Pictures, ou de l’adaptation de “ The Long Walk ” de Stephen King pour New Line Cinema. James Vanderbilt, Bradley Fischer et William Sherak produiront pour Project X aux côtés de Tomas Radoor et Rene Ezra, producteurs du film original, et de Ian Bryce, un habitué de Michael Bay.

S’il est signé, ce sera le prochain film de Bay, étant donné que dans ce cas, il est fort probable qu’il finisse par être distribué par Sony Pictures en vertu de l’accord que le cinéaste et la société ont signé en mars dernier.

Enfin, nous vous laissons avec la bande-annonce du film original: