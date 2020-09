Une grande partie de ce qui a été dit ces derniers jours met en scène l’acteur Chadwick Boseman, à la suite de sa mort subite. Internet et les médias ont été remplis d’hommages et d’anecdotes que les proches de l’acteur doivent exprimer. Le plus récent d’entre eux correspond au témoignage du producteur exécutif de Marvel Nate Moore, qui a partagé le dernier message texte qu’il a reçu de Boseman et a raconté l’histoire qui se cache derrière.

C’est ce qu’il a fait à travers le magazine People qui prépare un numéro spécial avec Chadwick en couverture. Dans la lettre, Moore raconte que l’acteur de Black Panther était un être très préoccupé par son voisin et a précisément demandé leur aide pour obtenir une note vocale et un paquet de jouets à un enfant.

«C’était pendant l’accouchement, et nous avons travaillé ensemble pour obtenir un enfant un mémo vocal de T’Challa, ainsi qu’un paquet de jouets; Ce n’était pas une tâche facile quand nous n’avions pas le droit de quitter la maison ou d’aller au bureau », a déclaré Moore. « Mais Chad a compris comment le faire fonctionner parce qu’il se souciait si intensément, et avec le recul, très personnellement. »

Le dernier message texte que Moore a reçu de Boseman se lit comme suit:

M’a brisé, mec. Mais nous devons le faire pour eux. Les gens méritent une vie abondante, des moments spéciaux. Ils ont traversé l’enfer contre la maladie. Si nous pouvions soulager sa souffrance et lui apporter de la joie pendant un moment, j’espère des moments qu’il a traversés, alors nous ferons une différence dans sa vie.

Beaucoup pourraient croire que les actions caritatives et chaleureuses de l’acteur étaient le produit de l’empathie générée par la lutte contre le cancer qui le tourmentait depuis quatre ans, cependant, Nate Moore a rapidement rejeté un tel scénario, faisant allusion à la voie naturelle d’un homme chaleureux, « un leader et un soignant qui a accompli à la fois en tant qu’artiste et en tant que personne normale. »

Il a même ajouté que Boseman pouvait être intimidant en raison de la grande présence qu’il avait en tant que personne et en tant que professionnel: «On a beaucoup parlé de sa présence lorsqu’il est entré dans une pièce. Je dirais que l’intensité de son regard était également incomparable. Parce que, aussi intense que soit son regard, son sourire pouvait illuminer le ciel. «

Vous pouvez lire l’interview plus en détail ici.