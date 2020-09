Le public de Tenet a décrit des problèmes de son après avoir vu le film et certains ont critiqué le mixage sur Twitter. Est-ce vraiment si grave?

Le protagoniste est armé d’un mot: Tenet.

C’est aussi un bon travail, car le public a eu du mal à déchiffrer certains des autres prononcés par John David Washington et d’autres stars clés de Tenet.

Ça se passe! Les cinémas sont de retour et qui mieux que Christopher Nolan pour inciter le public à retourner dans l’obscurité pour regarder avec amour le grand écran.

Le cinéaste de 50 ans est l’un des plus respectés de sa génération et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Tout au long de sa carrière, il a livré Memento, la trilogie The Dark Knight, Inception, Dunkirk et plus encore.

Nous avons grandi pour nous attendre à quelque chose de nouveau à chaque sortie, mais quel que soit le genre, son travail est toujours exaltant.

Avec Tenet – son onzième long métrage – il a sans doute sculpté son travail le plus complexe à ce jour et il est destiné à être son plus diviseur; enfin, peut-être jusqu’à la prochaine.

Beaucoup ont déjà exprimé une abondance de choses à défavoriser ou à chérir dans le blockbuster, mais cette question semble être sa plus grande préoccupation …

PRINCIPE: Parlons du sort de Neiltoujours de «Tenet», Syncopy et al.

Principe: le public parle de «problèmes de son»

De nombreux téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour se plaindre de problèmes de son, affirmant avoir eu du mal à entendre une grande partie du dialogue tout au long du film.

C’est un problème majeur compte tenu de l’importance du dialogue explicatif sur l’ensemble de l’exécution de Tenet. En effet, il y a tellement d’avancées dans le récit qui doivent être expliquées, et oui, elles sont expliquées, mais si le public ne peut pas entendre les personnages, il est perdu, quelle que soit la façon dont le dialogue clarifie les choses.

C’est un concept très complexe et prendre du retard à tout moment, c’est renoncer à profiter du reste du film.

Malheureusement, cela a été le cas pour certains publics.

Découvrez une sélection de tweets:

Hmm, il s’avère que mes problèmes sans dialogue dans Tenet n’étaient pas un problème de vieillesse. Donc, le budget massif ne couvre pas un mixeur sonore compétent ou est-ce juste une autre façon de couvrir les trous de l’intrigue qui vous conduiront à un bourdonnement extensible. De côté. – CelluLion (@clion_g) 31 août 2020

Le mixage sonore de Tenet est aussi mauvais que les gens le disent. Avoir des sous-titres pour suivre le dialogue sur un rewatch pourrait aider à écarter mes problèmes avec l’intrigue. Même à en juger sur une échelle de Nolan, c’est compliqué comme l’enfer. Je dirais que c’est clairement son pire film, mais qui vaut toujours le détour. – Paul Thelen (@ThePaulLen) 1 septembre 2020

Saw TENET. La pensée principale est que j’ai eu beaucoup de problèmes avec le son (la partition et la plupart des bruits de fond étaient souvent plus forts que les dialogues, ce qui rendait les choses difficiles à suivre) et en est la raison:

1. J’avais oublié à quel point le cinéma est bruyant

2. La façon dont le film a été réalisé

3. Le cinéma a merdé? – Elena (@ ElenaM52) 28 août 2020

Cela m’a un peu dérangé mais #tenet avait des problèmes de conception sonore et je ne peux m’empêcher de ne pas arrêter d’y penser – Alfie ☕ Coffee God (@QuantumCaza) 31 août 2020

On dirait que tous les cinémas du Royaume-Uni ont des problèmes de son aujourd’hui. Oh non, c’est juste que #Tenet a l’un des pires mixages sonores jamais entendus. – Iain MacKinnon (@MacKinnonPlus) 26 août 2020

Richard King parle de l’ambition de Nolan

Comme l’a souligné Esquire, Richard King – le collaborateur et monteur sonore récurrent de Nolan – a parlé de l’approche du réalisateur lors d’un Ask Me Anything en 2019.

Répondant aux intentions du réalisateur avec un son, il a exprimé:

«Chris essaie de créer une expérience émotionnelle viscérale pour le public, au-delà d’une simple expérience intellectuelle. À l’instar de la musique punk rock, c’est une expérience intégrale et le dialogue n’est qu’une des facettes de la palette sonore. Il veut saisir le public par les revers et les tirer vers l’écran, et ne pas permettre que le visionnage de ses films soit une expérience passive.

Il a poursuivi: «Si vous le pouvez, mon conseil serait d’abandonner toute idée préconçue de ce qui est approprié et juste et de vivre le film tel qu’il est, car beaucoup de réflexion et de travail intentionnels durs ont été investis dans le mélange.

Était-ce juste moi ou y avait-il des problèmes flagrants de mixage sonore par endroits? Surtout l’ouverture… #Tenet – nick (@thenickofit) 26 août 2020

Opinion: Oui, il y a un problème ici

Personnellement, il y avait un problème pour comprendre certaines conversations et moins de films dans la mémoire récente se sont appuyés autant sur le dialogue que Tenet.

Par conséquent, vous avez un problème entre les mains.

Certaines observations faites par les personnages se sont senties noyées par le bruit provenant des objets d’arrière-plan et il y a des moments où vous pouvez être tenté de vous déconnecter en conséquence.

Avec autant de téléspectateurs soulignant ce problème, il est difficile de ne pas envisager la possibilité que ce soit intentionnel.

Cependant, quelle raison l’équipe aurait-elle pour proposer un mauvais mix sachant que c’est le cas?

Certains ont émis l’hypothèse que c’était pour encourager les visionnements multiples, mais qui voudrait payer à nouveau pour voir un film qu’ils n’ont pas pu entendre correctement la première fois?

Au contraire, beaucoup ont défendu le mixage sonore du film, c’est donc un débat que nous ne nous attendons pas à régler de si tôt.

