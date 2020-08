La mort de Chadwick Boseman a choqué le monde et Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther a écrit quelques mots pour dire au revoir à son ami.

Alors que la famille merveille et l’ensemble d’Hollywood continue de rendre hommage au regretté Chadwick Boseman, décédé tragiquement vendredi après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, le directeur de Black Panther, Ryan Coogler, a partagé un hommage extrêmement émouvant à son ami.

Vous pouvez lire ses propos ci-dessous:

Avant de partager mes réflexions sur le décès du grand Chadwick Boseman, je présente d’abord mes condoléances à sa famille qui comptait tant pour lui. Sa femme, Simone, en particulier ». Le réalisateur de Black Panther a commencé.

«J’ai hérité du choix du casting de Marvel et des frères Russo de T’Challa (Black Panther). C’est quelque chose pour lequel je serai toujours reconnaissant. La première fois que j’ai vu Chadwick Boseman jouer le rôle de T’Challa, c’était dans une coupe inachevée de Captain America: Civil War. Je décidais si diriger Black Panther était le bon choix pour moi. Je n’oublierai jamais de m’asseoir dans une salle de rédaction de Disney et de regarder leurs scènes. Le premier avec Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, puis avec le titan sud-africain John Kani, dans le père de T’Challa, King T’Chaka ».

«C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais faire ce film. Après que le personnage de Scarlett les ait quittés, Chad et John ont commencé à converser dans une langue qu’ils n’avaient jamais entendue auparavant. Cela semblait familier, rempli des mêmes clics et coups que les enfants noirs feraient en Amérique. Les mêmes clics qui nous reprocheraient souvent d’être irrespectueux ou inappropriés. Mais il avait une musicalité qui semblait ancienne, puissante et africaine. «

« Lors de ma rencontre après avoir vu le film, j’ai interrogé Nate Moore, l’un des producteurs du film, sur la langue. »

«Ont-ils inventé? Nate a répondu: «C’est Xhosa, la langue maternelle de John Kani. Lui et Chad ont décidé de faire la scène comme ça sur le plateau, et nous l’avons fait. » J’ai pensé en moi. « Est-ce que vous venez d’apprendre des lignes dans une autre langue ce jour-là? » Je ne pouvais pas concevoir à quel point cela devait être difficile, et même si je n’avais pas rencontré Chad, j’étais déjà impressionné par son talent d’acteur. «

«J’ai appris plus tard qu’il y avait eu beaucoup de discussions sur ce à quoi ressemblerait Black Panther dans le film. La décision de faire du Xhosa la langue officielle du Wakanda a été solidifiée par Chad, originaire de Caroline du Sud, car il a pu apprendre ses lignes en Xhosa, juste là. Il a également préconisé que son personnage parle avec un accent africain, afin de pouvoir présenter T’Challa au public comme un roi africain, dont le dialecte n’avait pas été conquis par l’Occident ».

«J’ai finalement rencontré Chad en personne début 2016, une fois que je me suis inscrit pour le film Black Panther. Il s’est faufilé devant des journalistes qui se réunissaient pour une conférence de presse qu’il faisait pour CREED et m’a rencontré dans la salle verte. Nous avons parlé de nos vies, de mon temps à jouer au football à l’université et de ses études à Howard pour devenir réalisateur, de notre vision collective pour T’Challa et Wakanda. Nous avons parlé de l’ironie de la façon dont son ancien camarade de classe à Howard Ta-Nehisi Coates écrivait l’arc actuel de T’Challa avec Marvel Comics. Et comment Chad a rencontré l’élève de Howard, Prince Jones, dont le meurtre aux mains d’un policier a inspiré les mémoires de Coates entre le monde et moi.

«Puis j’ai réalisé que le Tchad était une anomalie. J’étais calme. Assurance. Étudie constamment. Mais aussi gentil, réconfortant, il avait le rire le plus chaleureux du monde et les yeux qui voyaient bien au-delà de ses années, mais pouvait encore briller comme un enfant voyant quelque chose pour la première fois.

«C’était la première de nombreuses conversations. C’était une personne spéciale. «

«Nous avons souvent parlé du patrimoine et de ce que signifie être africain. En se préparant pour le film Black Panther, il a pesé chaque décision, chaque choix, non seulement sur la façon dont cela se refléterait sur lui-même, mais aussi sur la façon dont ces choix pourraient avoir un impact. «

« Ils ne sont pas préparés pour ça, ce que nous faisons … ». « C’est Star Wars, c’est le Seigneur des Anneaux, mais pour nous … et plus gros! » Il m’a dit cela alors que nous nous efforcions de terminer une scène dramatique, m’étirant jusqu’à deux fois les heures supplémentaires. Ou alors qu’il était couvert de peinture corporelle, faisant ses propres cascades. Ou écrasez-vous dans l’eau glacée et les pistes d’atterrissage en mousse. Il hochait la tête et souriait, mais je ne le croyais pas. Je n’avais aucune idée si le film fonctionnerait. Il n’était pas sûr de savoir ce qu’il faisait. Mais je regarde en arrière et je me rends compte que le Tchad savait quelque chose que nous ignorons tous. Je jouais le long match. Tout en se rendant au travail. Et il a fait du travail ».

«Il venait aux auditions pour des rôles de soutien, ce qui n’est pas courant pour les principaux acteurs de films à gros budget. Il était là pour plusieurs auditions de M’Baku. Avec Winston Duke, il a transformé une lecture en match de lutte. Winston a cassé son bracelet. Lors de l’audition de Letitia Wright pour Shuri, elle a percé son équilibre royal avec son humour caractéristique et a apporté un sourire sur le visage de Black Panther qui était 100% Tchad. «

«Pendant que je tournais le film, nous nous rencontrions au bureau ou dans ma maison de location à Atlanta, pour discuter des lignes et des différentes façons d’ajouter de la profondeur à chaque scène. On parle de costumes, de pratiques militaires. Il m’a dit: «Les habitants de Wakanda doivent danser pendant les couronnements. S’ils se tiennent là avec des lances, qu’est-ce qui les sépare des Romains? Dans les premiers brouillons du script. Le personnage d’Eric Killmonger demanderait à Black Panther d’être enterré à Wakanda. Le Tchad a contesté cela et a demandé, et si Killmonger demandait à être enterré ailleurs? «

« Chad appréciait profondément sa vie privée et je n’étais pas au courant des détails de sa maladie. »

«Après que sa famille a publié sa déclaration, j’ai réalisé qu’il vivait avec sa maladie tout le temps que je le connaissais. En tant que soignant, leader et homme de foi, de dignité et de fierté, il a protégé ses collaborateurs de leur souffrance. Il a vécu une belle vie. Et il a fait du grand art. Jour après jour, année après année. C’était ça. C’était un feu d’artifice épique. Je vais raconter des histoires sur le fait d’être là pour certaines des étincelles lumineuses jusqu’à la fin de mes jours. Quelle incroyable marque il nous a laissée ».

«Je n’avais jamais pleuré une perte aussi grave auparavant. J’ai passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour lui dire que nous n’étions pas censés voir. Cela me laisse le cœur brisé de savoir que je ne pourrai pas voir un autre gros plan de lui sur le moniteur ou marcher vers lui et lui demander une autre interprétation d’une suite de Black Panther. «

«Cela fait plus mal de savoir que nous ne pouvons pas avoir une autre conversation, face à face ou échanger des SMS. Il nous a envoyé des recettes et des régimes végétariens que ma famille et moi suivons pendant la pandémie. Cela me contrôlerait, moi et mes proches, même en faisant face au fléau du cancer. «

«Dans les cultures africaines, nous nous référons souvent aux êtres chers décédés comme étant des ancêtres. Parfois, vous êtes génétiquement lié. Parfois non. J’ai eu le privilège de diriger des scènes du personnage de Chad dans Black Panther, de communiquer avec les ancêtres de Wakanda. Nous étions à Atlanta, dans un entrepôt abandonné, avec des écrans bleus et d’énormes lumières de théâtre, mais la performance de Chad a rendu cela réel. «

«Je pense que c’est parce que depuis que je l’ai rencontré, les ancêtres ont parlé à travers lui. Ce n’est plus un secret pour moi maintenant comment il a pu décrire habilement certains de nos personnages les plus remarquables. Il ne doutait pas qu’il vivrait et continuerait à nous bénir davantage. Mais c’est avec un cœur lourd et un sentiment de profonde gratitude que j’ai toujours été en sa présence que je dois reconnaître que le Tchad est maintenant un ancêtre. Et je sais qu’il prendra soin de nous jusqu’à ce que nous nous revoyions ».