L’univers cinématographique Marvel est actuellement en phase d’expansion, car il introduira de nouveaux personnages, en plus de s’étendre à des séries pour la plate-forme de Disney +, mais cela nous apportera aussi le soi-disant multivers, c’est-à-dire que nous rencontrerons d’autres versions des héros, mais apparemment cette idée a déjà commencé, car selon le réalisateur Scott Derrickson tous les films de Spider-Man proviennent du MCU.

Scott Derrickson était directeur de ‘Docteur Strange’ et allait à l’origine diriger ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’ Mais il s’est finalement retiré du projet en raison de différences créatives avec Marvel Studios, de sorte que Sam Raimi a finalement été embauché, qui connaît très bien le genre d’horreur et de super-héros, alors qu’il dirigeait la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire.

Par un dialogue avec le réalisateur également Duncan Jones, Scott Derrickson a révélé que tous les films de Spider-Man proviennent du MCU, Bien que ces mots ne puissent être qu’une blague ou un jeu, cela semble avoir une certaine pertinence, puisque Derrickson a connaissance du scénario de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ et qu’il travaillait peut-être déjà avec l’idée de montrer les versions précédent “Spidey”, quelque chose qui va enfin arriver mais dans ‘Spider-Man 3’, qui est déjà en production.

Toutes les itérations de Spider-man sont de facto MCU. – Scott Derrickson, 23 novembre 2020

Apparemment, la séparation de Derrickson du MCU était due au fait qu’il voulait donner un ton plus sombre et plus terrifiant à ce deuxième volet du Supreme Sorcerer, mais apparemment Marvel Studios n’était pas d’accord, bien que l’on sache que ce film toucherait le genre de terreur, mais sans laisser de côté le style qui était traité, il a donc décidé de ne pas faire partie de cette deuxième partie.