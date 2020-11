Hollywood continue d’essayer de faire face au mieux à cette pandémie qui a retardé les séries et les films, à la fois leur lancement et leur travail interne, ce qui est le cas de la production Justin Lin où Toretto et sa société nous emmèneront à travers diverses scènes d’action que vous ne pourrez pas faire. perdre, heureusement le réalisateur révèle que «Fast and Furious 9» est en voie d’achèvement.

Jusqu’à présent, on sait qu’il manque deux autres productions pour finaliser la franchise qui a encore diverses retombées en cours, telles que la suite de “ Hobbs & Shaw ” et une version où seules les femmes de cette franchise à succès arriveront qui ne s’est pas arrêtée depuis 2001.

Des films comme celui-ci qui ont une bonne quantité d’effets spéciaux sont en post-production depuis longtemps, mais aussi le son, car les moteurs doivent être puissants. Selon les informations de Comicbook, le réalisateur révèle que «Fast and Furious 9» est en voie d’achèvement et que le son est prêt. Espérons que cette fois, il n’aura pas à bouger de sa dernière date de sortie prévue pour le 28 mai 2021Bien sûr, cela ne dépendra pas du directeur, mais de la pandémie actuelle.

«J’ai commencé à planifier ‘Fast 10’ avant de commencer à tourner ‘Fast 9’», a récemment déclaré Diesel à Total Film. «L’univers est si robuste et si riche en talents et riche en histoires que, à un certain niveau, il est tout à fait possible d’avoir des retombées, et je pense que c’est inévitable. Universal le mérite pour tout ce qu’ils ont investi dans cette petite saga, et ce serait bien de redonner quelque chose à Universal. Et pour les fans, si les parties 1 et 2 de ‘Fast 10’ étaient la conclusion, il serait bon que ce monde continue pour les générations à venir. “