Il est bien connu que les productions de grands studios tels que Marvel, qui sont en fait calculés au millimètre pour coïncider dans le ton et l’esthétique avec tout un univers cinématographique, peuvent causer des maux de tête aux cinéastes à bord. Le réalisateur de Hitman (2007), Xavier Gens, a refusé un jour de tourner un film pour Marvel, expliquant que ses raisons étaient probablement les mêmes que celles pour lesquelles le réalisateur Edgar Wright a quitté le projet Ant-Man il y a plusieurs années.

Xavier Gens a déjà eu son tour avec un film d’action, basé sur un jeu vidéo. Hitman est arrivé en 2007 à des critiques malheureuses et à la réponse du public. La décision l’attribue cependant (via) au mode de fonctionnement des grands studios hollywoodiens et au nul contrôle créatif qu’ils laissent finalement aux mains du cinéaste. Pour illustrer son propos, il a raconté une anecdote qu’il avait avec Marvel.

«J’ai eu des discussions [con Marvel], mais j’ai compris que les aperçus des effets numériques et des scènes d’action étaient réalisés dans une boîte à Londres », a-t-il expliqué à la publication Le Point. «Et que je serais là pour m’occuper uniquement de la mise en scène des acteurs. Ce n’est pas très intéressant. Je pense que c’est la raison pour laquelle Edgar Wright a rejeté Ant-Man, car à un moment donné, dans ces productions, vous êtes réduit à simplement réaliser des plans et des contre-plans d’acteurs sur fond vert.

Le réalisateur a poursuivi en disant que diriger un film pour un studio comme Marvel peut signifier quelque chose de grand et un laissez-passer automatique pour entrer pleinement dans l’industrie, mais il contrecarre cette opinion en illustrant qu’aujourd’hui il y a des cinéastes dont personne ne se souvient du nom comme selon lui, ceux qui Ils étaient après Captain Marvel.

Tout au long de l’histoire de Marvel dans le cinéma, il y a eu plusieurs cas de cinéastes qui ont quitté le navire en faisant valoir des différences créatives. Le Wright susmentionné était l’un d’entre eux. Le Britannique a abandonné la réalisation des aventures de Ant Man car il ne pensait pas que le studio lui offrait la liberté de création nécessaire.

Un autre cas était celui de Patty Jenkins qui est maintenant responsable du succès de Wonder Woman. Le réalisateur a quitté le travail sur Thor: A Dark World, sous le même complot. Enfin, le cas le plus récent appartient à Scott Derrickson, qui a repris le docteur Strange, mais ne sera plus aux commandes de la suite.

Xavier Gens a terminé en disant que son expérience à la fois avec Hitman et les discussions qu’il a eues avec Marvel l’ont conduit à préférer se concentrer sur d’autres projets comme la série Gangs of London, dont il a réalisé plusieurs chapitres. Il détient également le titre de producteur du film Papicha 2019.

Le réalisateur français a conclu en disant qu’il n’aime pas non plus «recevoir les ordres des Américains».

