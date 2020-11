Keanu Reeves est devenu l’un des acteurs les plus populaires et recherché à Hollywood, il n’est donc pas surprenant que de plus en plus de studios le cherchent pour jouer dans l’une de leurs productions ou revenir à des personnages qu’il a joué dans le passé, afin que la star puisse revenir pour le troisième volet de ‘ Vitesse ».

En 1994, Keanu Reeves, joué aux côtés de Sandra Bullock, dans le spectaculaire film d’action, ‘Speed’, dans lequel il a joué Jack Trave, un policier qui tente d’arrêter le terroriste, Howard Payne, qui a posé une bombe sur un bus, et il explosera si le véhicule ralentit ou si un passager descend, alors Trave démarre un course contre la montre pour sauver la vie des personnes à bord, pendant qu’Annie (Sandra Bullock) conduit le bus sans ralentir.

Ainsi, le réalisateur du film, Jan de Bont, a révélé dans une interview à Collider, qu’il était prêt à faire une troisième partie, mais cela ne se produira que si vous êtes présenté avec une intrigue valable Et si les acteurs originaux sont prêts à revenir, ce serait donc l’occasion idéale pour Reeves de reprendre l’un de ses personnages les plus populaires.

“Cela dépend de la façon dont l’histoire est, je pense. En général, je ne suis pas un grand fan des suites. J’avais dans mon contrat que je ferais une suite. Si vous devez le faire, vous devez avoir le casting pour vouloir revenir aussi, car sinon vous devez raconter un tout nouveau film, car une partie du premier était tellement concentrée sur lui, sur lui et l’inconfort d’être un héros et Cet inconfort d’être en mesure d’être un héros a très bien fonctionné pour lui, mais cela ne fonctionne pas bien pour les autres acteurs. Et il est très difficile de retrouver le même genre de ressenti », a expliqué le cinéaste.

Ainsi, la clé d’un nouvel épisode résiderait principalement dans la volonté de Keanu Reeves de reprendre son personnage, car la franchise ne semble pas fonctionner sans l’acteur, Étant donné que “ Speed ​​2 ” présentait Jason Patric en tête et n’a réussi à lever que 164 millions de dollars, alors que son coût de production était de 160 millions de dollars, cela est donc devenu un échec pour le studio.

Est ainsi Jan de Bont est prêt à faire le troisième volet de ‘Speed’ Si le studio parvient à répondre à leurs demandes et que le film original a réussi à lever 350 millions de dollars et que son coût n’était que de 30, ils analyseront sûrement le retour de Keanu Reeves, ce qui pourrait arriver dans le futur, puisque l’acteur a récemment repris son rôle de «Ted» dans le retour de la populaire saga «Bill et Ted».