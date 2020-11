Il est normal que les fans demandent une continuation, car même Stephen Chiodo J’adorerais le réaliser. Le problème, c’est qu’il ne dépend pas de lui d’accorder le feu vert au projet, mais du studio qui en détient les droits, dont les réclamations devraient aller à l’entreprise responsable et non au réalisateur … Cela a été exprimé par Chiodo dans une récente interview, lors de son discours. la possibilité d’une suite longtemps différée de sa terrifiante comédie Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique (1988) et a même suggéré que Netflix pourrait agir sur la question.

La semaine dernière, certaines déclarations du cinéaste new-yorkais ont émergé lors d’un entretien avec ComicBook, à propos de la suite de Killer Klowns, un projet bloqué depuis plus de trente ans, ont été publiées. Du point de vue de Stephen Chiodo (peut-être inspiré par les effets positifs de #ReleaseTheSnyderCut), ce sont les fans du film original qui doivent faire tout un plat pour convaincre les dirigeants de Metro-Goldwyn-Mayer de leur donner ce qu’ils veulent.

Rappelons-nous que ce film des années quatre-vingt a été produit par Stephen et ses parents de sang Charles et Edward: les frères Chiodo.

“Regardez, MGM contrôle Killer Klowns”, a commenté le réalisateur de 66 ans. «[Los fans podrían] écrivez à MGM et dites: «Où est notre suite? Où est cette propriété? Il y a tellement de façons d’exploiter cette chose. Ils dépendent vraiment de la base de fans. La base de fans doit parler plus à MGM qu’à nous [los Chiodo], parce qu’ils le contrôlent. Mais je suis très content. Nous voulions juste faire un film que nous aimions. Forbidden Planet, Invasion of the Body Snatchers, tous les films que nous aimons y sont inclus. Et je suis très heureux que les gens aient répondu.

Killer Klowns from Outer Space est un film de science-fiction sur des entités extraterrestres, avec l’apparition de clowns de cirque terrifiants, qui arrivent sur Terre et envahissent une ville. Au fil du temps, c’est devenu un film culte, et face aux demandes incessantes d’une suite, Stephen Chiodo n’exclut pas que Netflix veuille adopter le projet. En fin de compte, le “N” rouge abritait son récent spécial Xtraterrestrial de Noël.

«Nous leur parlons [Netflix]. Nous parlons tout le temps », a déclaré le cinéaste. Comprenez ceci: nous essayons de faire une suite depuis que nous avons fait le film et les fans se fâchent contre nous. Nous n’en parlons pas trop, car ils se fâchent. Ils disent: “Oh, quel est votre problème, les gars?” Mais nous essayons. Les affaires ne sont qu’un fardeau, elles évoluent à un rythme glacial. Il y a de l’intérêt, ça va et vient. Vous avez des cadres qui veulent vraiment le faire, et tout d’un coup les postes changent. Ils sont sortis, un nouveau régime est entré et ils ne le comprennent pas. Nous verrons comment Alien Xmas se comporte avec les gens de Netflix. Nous verrons s’ils peuvent embrasser notre sensibilité.

Et j’ajoute:

«Nous avons des tonnes d’idées pour le réaliser [la secuela de Killer Klowns]. Je suis étonné qu’il ait résisté à l’épreuve du temps, qu’il soit maintenant multigénérationnel. Les parents qui l’ont aimé le montrent à leurs enfants. Les enfants aiment ça. Ils le montrent à leurs amis. Ils se marient et ont des enfants. Je suis étonné que cela ait duré si longtemps. J’espère donc qu’il y aura quelque chose dans le futur.

Le spécial animé Noël Xtraterrestre, réalisé par Stephen Chiodo, est maintenant disponible sur Netflix Amérique latine.

