À la mi-2019 et après que Disney a acquis 20th Century Fox (maintenant 20th Century Studios), la maison de la souris a confirmé qu’elle était prête pour le redémarrage de quatre franchises Fox. L’un de ces titres correspond au classique de Noël Mon pauvre petit ange avec de Macaulay Culkin et réalisé par Chris Columbus. C’est précisément le réalisateur du film original qui a réfléchi sur la nouvelle version à venir et qui n’est fondamentalement pas satisfait des projets de Disney.

Au cours d’une conversation qu’il a eue avec le portail INSIDER, le directeur également de Harry Potter et la pierre philosophale et Harry Potter et la chambre des secrets a été franc en admettant qu’un redémarrage de Mon pauvre petit ange ne fonctionnera tout simplement pas. Il a également été très sincère en admettant que les films au statut classique et à la longévité ne devraient pas être refaits à Hollywood. Il a même critiqué secrètement le manque d’originalité de Disney.

«C’est une perte de temps en ce qui me concerne. Quel est l’intérêt de le faire? Je crois fermement que les films qui ont eu la longévité de Mon pauvre petit ange ne devraient pas être refaits. Vous ne pouvez pas recréer la foudre dans une bouteille. Cela n’arrivera tout simplement pas. Pourquoi le faire alors? C’est comme vouloir créer une version peinte par numéros d’un film d’animation Disney … ou une version en direct. Déjà fait. Faire votre truc. Même si vous échouez lamentablement, au moins vous avez trouvé quelque chose d’original«.

De toute évidence, il a reconnu qu’il s’était également trompé sur ce qu’il critique du studio Mickey Mouse, puis il a parlé de My Poor Little Angel 2: Lost In New York, qu’il a décrit comme un redémarrage du premier opus.

«Ce film était essentiellement un remake du premier. Doit-il exister? Eh bien oui, parce que certaines de ces cascades m’ont beaucoup fait rire, mais je ne pense pas que cela devrait être refait.

En plus de ces déclarations, rappelons-nous que Macaulay Culkin s’est moqué du remake de Mon pauvre petit ange de Disney et a mis en ligne une photo avec un message très particulier:

“Voici à quoi ressemblerait un My Poor Little Angel mis à jour.” Puis il a étiqueté Disney pour être appelé.

Cependant, il semble que le studio Mickey Mouse ne retire pas son doigt de la ligne car, comme indiqué, Disney serait intéressé à payer un montant millionnaire à Macaulay Culkin pour le ramener à travers une camée dans la nouvelle version.

Le redémarrage de Mon pauvre petit ange sera exclusif à Disney Plus, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie. Selon IMDb, il est réalisé par Dan Mazer, scénariste de Borat Subsequent Moviefilm (2020) et avec Ellie Kemper, Rob Delaney et Archie Yates, que nous plaçons parfaitement dans le rôle de Yorki dans le film bien-aimé Jojo Rabbit (2019).

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.