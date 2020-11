Le prochain film de l’agent 007 sera le 25e volet de la franchise et marquera la fin de l’ère de Daniel Craig, mais en raison de la pandémie de coronavirus, la première de ‘Pas le temps de mourir’ a été contraint de reporter et devrait arriver d’ici le 2 avril 2021, un an après la première prévue à l’origine et lors d’une interview pour la promotion, le réalisateur a révélé que Rami Malek surprendra dans «No Time to Die», car il sera un méchant unique.

Le film “ No Time to Die ” a été l’un des premiers à reporter sa première à la suite de Covd-19, car après avoir enregistré les premiers cas en Europe, la production a décidé de retarder son arrivée en salles, ce que beaucoup jugeaient excessif. à l’époque, mais que toutes les productions devaient prendre plus tard.

Lors d’un entretien avec le casting pour le magazine Britannique GQ, le directeur Cary Joji Fukunaga a dévoilé que Rami Malek surprendra dans “ No Time to Die ”, puisque son personnage et ses motivations pour être un bon méchant ont été profondément pensés:

“Nous devions voir grand. C’est compliqué parce que vous ne voulez pas faire un super-vilain cliché, mais vous devez créer quelqu’un qui est une menace non seulement pour Bond et les gens qu’il aime, mais pour le monde en général.

Bien que l’on sache jusqu’à présent peu de choses sur le personnage de Rami Malek, comme on l’appelle Safin, mais selon certains fans la véritable identité pourrait être le Dr Non, l’un des plus grands méchants de l’agent 007, qui sera parfait pour la clôture du cycle de Daniel Craig dans le rôle de James Bond.