Étant le premier film de la franchise à ce jour au 21ème siècle, il ne fait aucun doute que le redémarrage de Combat mortel il mérite une glorieuse arrivée dans les théâtres. Il est donc compréhensible que Warner Bros. préfère attendre que le COVID-19 cesse de représenter un obstacle à la réouverture des salles, comme le suggérait récemment le producteur. Todd Garner.

Cette semaine, un internaute a demandé à Garner (via Twitter) si une révélation était à venir concernant le film qu’il produit avec James Wan. La réponse est venue le même jour:

Eh bien, je pensais que par les médias sociaux des acteurs, vous auriez compris que nous tournions quelques jours de plus. Nous l’avions toujours planifié et nous pensions le faire en mars. La pandémie avait d’autres plans. Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film avant la réouverture des salles. Idem pour la remorque. – Todd Garner (@Todd_Garner) 10 novembre 2020

«Eh bien, je pensais que vous auriez réalisé à partir des réseaux sociaux des acteurs que nous allons filmer quelques jours de plus. Nous l’avions toujours planifié et nous pensions que nous le ferions en mars. La pandémie avait d’autres plans. Nous n’aurons pas de date de sortie pour le film jusqu’à la réouverture des salles. Idem pour la remorque«Répond le producteur américain.

Le redémarrage de Mortal Kombat avait une date de sortie du 15 janvier 2021, mais apparemment, ce lancement prévu ne sera plus possible et est reporté jusqu’à nouvel ordre. Non seulement il y a des reprises en attente (selon les mots de Garner), mais aussi les cinémas du monde continuent de fonctionner partiellement ou pas du tout. Aux Etats-Unis seulement, les théâtres de New York et de Los Angeles – les marchés les plus rentables au niveau local – restent inopérants et les autorités sanitaires de la ville californienne continuent d’exclure une réouverture rapide (via).

Le nouveau film Mortal Kombat est réalisé par le nouveau venu Simon McQuoid, à partir d’un scénario de Greg Russo et Dave Callaham (Wonder Woman 1984). Son casting comprend Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Chin Han et Hiroyuki Sanada, tous jouant des personnages tout droit sortis des jeux vidéo originaux.

Auparavant, la franchise cinématographique a donné naissance à deux épisodes intitulés Mortal Kombat (1995) et Mortal Kombat: Annihilation (1997), ce dernier étant un échec au box-office et parmi les critiques si dévastateur qu’il a enterré les plans d’un nouveau film pendant près de 20 ans. .

Malheureusement, nous devons maintenant attendre encore plus longtemps pour assister au retour de Sub-Zero sur grand écran. Mais l’attente en vaut peut-être la peine, puisque nous avons déjà la garantie que l’emblématique décès du jeu vidéo ont été repris pour le redémarrage. Venez ici pour la note complète.

redémarrage de mortal kombat



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.