L’acteur Timothée Chalamet est le protagoniste principal d’une bande-annonce qui séduit les fans du classique de la science-fiction ‘Dune‘, qui en 2020 aura son remake sur grand écran.

‘Dune‘était à l’origine un roman de science-fiction écrit en 1965 par Frank Herbert. Il remporta plusieurs prix littéraires et fut un grand succès, pour céder plus tard la place à une autre saga de livres de fantasy et de science-fiction. Il est censé être le roman le plus vendu de ce genre dans l’histoire, avec des millions d’exemplaires vendus.

Avec le succès du roman est venu l’intérêt pour son transfert sur grand écran, un projet qui, après de nombreuses vicissitudes, se refléterait dans le film de 1984 “ Dune ”, réalisé par David Lynch. Des années plus tard, en 2000, une mini-série télévisée sera également réalisée. Mais maintenant vient le remake, réalisé par Denis Villeneuve.

‘Dune’ de 2020 est scénarisé par Éric Roth, Jon Spaihts et le directeur lui-même, Villeneuve. Il s’agit d’une coproduction internationale des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de la Hongrie et est basée sur une version révisée du roman de Frank Herbert.

Il étoiles, entre autres, par Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et David Dastmalchian.

Le tournage a débuté le 18 mars 2019 aux studios Origo Film à Budapest ainsi qu’en Jordanie. Sa première a été annoncée pour le 20 novembre 2020 en 3D et IMAX.3 Cependant, elle a par la suite été reportée au 18 décembre. Désormais, la date reste incertaine en raison de la pandémie de coronavirus.