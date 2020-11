Bien qu’ils n’aient pas tourné de film depuis plus de 30 ans, les Gremlins sont l’un des personnages les plus appréciés du cinéma et ils continuent de se souvenir, c’est pourquoi une série animée est en préparation pour la plateforme de HBO Max qui sera nommé ‘Gremlins: les secrets du Mogwai’ mais apparemment il y a des plans pour plus de ces petits monstres, puisque Chris Columbus veut faire «Gremlins 3» et il y a même un script.

‘Gremlins’ était un film sorti en 1984, qui a eu un grand succès pour son thème d’horreur et de comédie, en plus d’être situé à l’époque de Noël, il y avait donc une suite dans 1990, qui n’a pas eu la réception attendue mais a réussi à accrocher le public et malgré la réception, il n’y a plus eu de livraisons, mais apparemment, il y a une grande possibilité.

Lors d’une interview pour Collider pour la promotion de “ Les chroniques de Noël: deuxième partie ” Netflix, il a été annoncé que Chris Columbus veut faire ‘Gremlins 3’ et il n’exclut pas que cela puisse arriver, car il a écrit un scénario qui pourrait bien fonctionner:

“J’adorerais le faire. J’ai écrit un script, donc il y a un script existant. Nous travaillons actuellement sur des problèmes de droits, donc nous essayons simplement de déterminer quel serait le meilleur moment pour faire ce film. Je le ferais toujours à partir du De la même manière: je le ferais comme des marionnettes tangibles, pas comme des CGI. Peut-être que … vous savez que nous avons eu une scène en stop motion au début de ‘Gremlins’, mais je ne pense pas que j’utiliserais beaucoup de CGI dans ‘Gremlins 3’. “

Bien qu’il n’y ait aucune certitude qu’un troisième versement puisse avoir lieu, le succès de ‘Gremlins: les secrets du Mogwai’ pourrait inciter la plateforme HBO Max à réaliser ce troisième film dans le style le plus classique des marionnettes des films précédents.