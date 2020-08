En 2006, une société de production australienne a eu l’idée de lancer un documentaire intitulé The Secret, qui a une idée très simple: obtenir ce que vous voulez dans la vie il suffit d’appliquer la « loi de l’attraction »C’est-à-dire penser constamment à ce que vous voulez jusqu’à ce que vous l’obteniez finalement.

14 ans plus tard, le réalisateur Andy Tenant – connu pour avoir commandé Hitch en 2005 – et Rhonda Byrne – la productrice et scénariste du documentaire original – ont découvert la formule gagnante et se sont associés pour «adapter» les aspects les plus importants des interviews dans un long métrage de fiction (à cause bien sûr, Si vous voulez que votre message soit mieux compris et atteigne plus de gens, il doit être donné par des acteurs hollywoodiens., pas par des métaphysiciens et des orateurs).

Le résultat est l’histoire de Miranda (Katie Holmes), une mère veuve, mais avec beaucoup de force qui, bien qu’elle soit endettée jusqu’au cou, fait un énorme effort pour élever ses trois enfants. Une nuit, la petite ville dans laquelle ils vivent est frappée par une violente tempête et c’est alors qu’ils rencontrent Bray (Josh Lucas), un professeur d’ingénierie sympathique mais mystérieux qui propose d’aider à réparer les dommages causés à leur maison par la catastrophe naturelle.

Il existe de nombreux exemples d’œuvres non fictionnelles adaptées avec un grand succès aux récits de divertissement pour celluloïd. Malheureusement, ce n’est pas l’un d’entre eux, car, bien que dans la première moitié il semble qu’en effet, on nous proposera une histoire d’amélioration, nous nous rendons progressivement compte que tout cela était une tromperie de nous conduire sur un chemin qui n’échoue jamais, et qui n’est autre que celui de la romance. Disons-le comme ceci: pendant l’heure et demie de durée, il n’y a que deux mentions fugaces du concept de «l’attraction» qui est censé être à l’origine du projet, et puis cela ne se répète pas.

En réalité, il n’est jamais clair pour le spectateur ce que le protagoniste aspire tellement pour que cela lui vienne enfin. Sera-ce un remodelage de la maison? Un nouveau camion? Un petit ami de feuilleton au sourire blanc? Finalement, toutes ces choses apparaissent – littéralement – dans sa vie, mais pas parce qu’elle a proposé de le faire, mais plutôt par magie.

Cela peut être attribué principalement à deux aspects. Le premier, un tiret dans lequel les idées ne finissent pas de cailler, dans lequel les personnages livrent leurs lignes et se déroulent dans leur environnement comme s’il s’agissait d’une check-list. Tout est organisé dans le seul but de faire avancer l’histoire, et non d’offrir une expérience différente. D’autre part, le deuxième trébuchement vient avec L’édition, ce qui n’est pas mal, car il parvient à rendre l’intrigue cohérente, mais elle est faite selon un modèle, car nous allons à une nouvelle scène chaque fois que quelque chose d’intéressant est sur le point de se produire, comme s’il y avait beaucoup de choses entre les deux qui n’étaient pas voulues présenter.

En termes de performances, les deux stars et leurs co-stars se conforment et tirent le meilleur parti du matériel qui leur est donné. Holmes, avec une attitude vibrante et contagieuse, reflète à tout moment le positivisme que le travail exige, offrant une performance extrêmement agréable. Lucas, pour sa part, maîtrise parfaitement son rôle de bricoleur idiot. La vérité est qu’une grande partie du film est divertissante grâce à eux et tout dépend de l’excellente chimie qu’ils ont lorsqu’ils partagent leurs scènes.

À l’époque, le film original a bénéficié d’une large couverture médiatique, car si certains l’ont qualifié de visionnage de motivation forcée, d’autres l’ont accusé de promouvoir la pseudoscience. Si ce qui était recherché avec cette réinvention était de gagner des adhérents au concept utilisé dans le documentaire, cela peut arriver, mais seulement avec un secteur très spécifique de la population, puisque le film ne semble pas être fait avec de mauvaises intentions et, en fait, il pourrait être de l’aide à beaucoup pendant ces jours fous que nous vivons. Cependant, il y aura ceux qui ne seront pas attirés par les nombreuses conventions présentes dans le produit final.

Critique cinématographique

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.