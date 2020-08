« The One and Only Ivan » est un doux film basé sur une histoire vraie, qui suit la vie d’Ivan (Sam Rockwell), un gorille élevé dans un cirque de centre commercial, et sa mission de réaliser les rêves de l’éléphant Stella (Angelina Jolie ). Ce cirque regorge de personnages uniques et divertissants, interprétés par un casting de stars.

Ivan (exprimé par Sam Rockwell) et Bryan Cranston dans le rôle de Mack dans THE ONE AND ONLY IVAN de Disney, basé sur le livre primé de Katherine Applegate et réalisé par Thea Sharrock. Photo gracieuseté de Disney. © 2020 Disney Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

Il y a un mélange de CGI avec des éléments d’action en direct, et le film progresse à un rythme qui le rend amusant pour toute la famille.

Le cirque du centre commercial est devenu sa propre famille et Mack (Bryan Cranston) garde tout le monde ensemble.

Ivan (exprimé par Sam Rockwell) et Bob le chien (exprimé par Danny DeVito) dans THE ONE AND ONLY IVAN de Disney, basé sur le livre primé de Katherine Applegate et réalisé par Thea Sharrock. Photo gracieuseté de Disney. © 2020 Disney Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

Les rôles remarquables incluent Ramón Rodriguez, qui joue George, le père de Julia, joué par Ariana Greenblatt. George fait face à des décisions extrêmement difficiles en essayant de faire ce qui est finalement la meilleure chose et en voulant aussi préserver son emploi.

Ivan est d’abord présenté comme un personnage un peu curieux, un peu au cours de l’expérience, mais le bébé éléphant Ruby (Brooklynn Prince) rejoint le cirque et est instantanément attiré par lui, n’acceptant jamais son rejet, (et) finalement le convaincre. Il y a une énorme promesse que Stella demande à Ivan pour le bien de Ruby, et il est motivé pour la tenir.

Ramón Rodríguez dans le rôle de George et Ariana Greenblatt dans le rôle de Julia dans THE ONE AND ONLY IVAN, d’après le livre primé de Katherine Applegate et réalisé par Thea Sharrock. Photo gracieuseté de Disney. © 2020 Disney Enterprises, Inc. Tous droits réservés.

Le film nous mène à travers une série de hauts et de bas émotionnels, mais pour la plupart, il est très léger et incorpore un excellent message de conservation de l’environnement.

Danny Devito est hilarant en tant que Bob le chien et Chaka Khan divertit en tant que Henrietta le poulet. On ne peut qu’être impressionné par le casting qui comprend également Helen Mirren (Snickers le caniche) et le comédien Ron Funches qui joue Murphy le lapin.

Les adultes et les enfants apprécieront le film de la même manière, car il parvient à présenter le sujet sensible de la perte avec l’humour d’une manière très divertissante.

