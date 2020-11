bonjour.com

Le nouveau projet télévisé de Máximo Huerta qui le ramène à ses origines

Focalisé sur ses livres depuis que son émission de télévision a été annulée au printemps dernier, Máximo Huerta a un nouveau projet à l’horizon qui le remettra devant une caméra. La télévision valencienne a annulé l’émission du soir Á punt directe, que Carolina Ferre présentait depuis environ trois ans, et prépare un nouveau format qui ramènera le présentateur et l’écrivain au petit écran et pas seulement cela mais aussi à leurs origines car c’est la chaîne dans lequel il a commencé sa carrière (tel que rapporté par divers médias tels que Valencia Plaza et Fórmula TV). Pour le moment, peu de détails sont connus sur la dynamique de l’espace, bien qu’il semble qu’il soit présenté en première dans les premières semaines de 2021. Le jour où le roi Felipe a «jeté une cape» sur Máximo Huerta La maison de Máximo Huerta, un appartement avec beaucoup de charme et d’âme parisienne Il y a quelques jours à peine, il a rappelé sur ses profils sociaux certains des espaces dans lesquels il a participé à sa longue carrière télévisuelle, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la télévision. En mai dernier, à partir d’aujourd’hui, un espace qu’il dirigeait à TVE a été annulé et depuis, il s’est consacré à la promotion de son dernier roman, Avec assez d’amour, un autre titre dans une carrière littéraire prolifique qui ne cesse de lui donner satisfaction. . «Je suis très content de Love c’était suffisant et en ce qui concerne la télévision, je suis comme un taxi, maintenant j’ai la lumière pour voir donc je suis libre de voler n’importe où», a-t-il ensuite avoué à Hola.com. Là, il fait ses premiers pas. C’est précisément à la télévision régionale valencienne, alors appelée Canal Nou, où Máximo Huerta fait ses premiers pas en tant que reporter puis présentateur de nouvelles. De là, il est allé à Telecinco, où il a passé près d’une décennie avec Ana Rosa Quintana. Plus tard, il obtient le poste de ministre de la Culture et des Sports (il a à peine six jours) puis se concentre sur la littérature et la peinture, ses autres grandes passions. En 2016, il était à nouveau en charge d’un programme, cette fois-ci en voyage, appelé Film Destinations. Son dernier projet sur petit écran était À partir d’aujourd’hui, un espace pour des interviews et des rassemblements sociaux. Il a également collaboré à plusieurs programmes radiophoniques. Dans le même temps, il a développé une carrière d’écrivain couronnée de succès, avec huit romans, des livres illustrés, des nouvelles et une compilation de chroniques et d’articles. Le dernier titre qui a vu le jour est Avec l’amour suffisait, une histoire sur «l’importance d’être soi-même», comme détaillé dans la revue sur son site officiel.