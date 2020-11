Après les surprises que le DC FanDome nous a apporté dans The Suicide Squad, sous le commandement de James Gunn, HBO Max attendait toujours plus de nouvelles et en septembre 2020 a annoncé la réalisation de Peacemaker, une spin-off de la Suicide Squad avec John Cena . De nouveaux détails sur le projet ont été révélés et nous avons déjà le titre et la date de début du tournage.

Grâce au portail The Ronin, nous savons que le titre provisoire de la production sera Les Écritures et le processus de tournage commencera du 18 janvier au 15 juin 2021 à Vancouver, Canada. Cela signifie que, sauf inconvénients dérivés du COVID-19, James Gunn sera juste à temps pour promouvoir The Suicide Squad, dont la première est prévue pour le 4 août 2021 et dont l’intrigue pourrait anticiper la mort de plus d’un personnage.

Il est à noter que le réalisateur également des Gardiens de la Galaxie s’est manifesté via son compte Twitter pour informer ses followers qu’il restera en quarantaine obligatoire avant de commencer la production de Peacemaker.

Beau cadeau de mes amis de @XBox (bien sûr, c’est dans la période la plus chargée de ma vie, entre deux films et une émission de télévision). Mais peut-être que je trouverai un peu de temps libre alors que je commence ma quarantaine obligatoire de deux semaines ici au Canada pour Peacemaker. #XboxSeriesX #Xbox pic.twitter.com/ngJhCJy6Nx – James Gunn (@JamesGunn) 8 novembre 2020

«Beau cadeau de mes amis Xbox (bien sûr, c’est la période la plus chargée de ma vie, entre deux films et une émission de télé). Mais peut-être que je trouverai un temps d’arrêt lorsque je commencerai ma quarantaine obligatoire de deux semaines ici au Canada pour Peacemaker.

HBO Max a donné le feu vert pour la réalisation de huit épisodes, qui seront écrits par James Gunn, qui en dirigera également plusieurs, dont le premier épisode. Le réalisateur produira également la série aux côtés de Peter Safran, producteur de The Suicide Squad, et John Cena.

Une description officielle de la série estime ce qui suit (via The Ronin):

Oh putain, c’est Peacemaker! HBO Max s’apprête à explorer les origines du personnage Peacemaker, le maître d’armes du film très attendu The Suicide Squad, dans la nouvelle série d’action-aventure-comédie-comédie Original Peacemaker de Max.

D’autre part, James Gunn a exprimé (via Variety) ses sentiments quant à l’opportunité d’élargir l’univers DC Comics.

«Peacemaker est l’occasion de se plonger dans les problèmes mondiaux actuels à travers le prisme du plus grand super-héros, super-vilain et idiot de ce monde. Je suis ravi d’élargir The Suicide Squad et d’amener ce personnage de l’univers cinématographique de DC à toute l’étendue d’une série. Et bien sûr, pouvoir à nouveau travailler avec John, Peter et mes amis de Warner Bros. est la cerise sur le gâteau. ”

Enfin, au cours du mois de septembre 2020, James Gunn a assuré sur Twitter que Peacemaker ne retarderait pas son prochain travail intitulé Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

«Je fais Peacemaker dans le temps imparti entre The Suicide Squad et Guardians of the Galaxy Vol.3. Normalement, j’aurais fait une pause dans cet espace, mais il y a COVID-19, donc je suis coincé à la maison alors j’ai écrit une série télévisée ».

