Maintenant que Marvel pourra utiliser les personnages de The Defenders dans son univers cinématographique, il analyse la meilleure façon de les faire ses débuts, il est donc dit que Daredevil pourrait apparaître dans le troisième opus de ‘Spider-Man’ ou avoir sa propre série , de la même manière, Iron Fist est déjà prévu pour être inclus dans le MCU, mais le personnage recevrait un nouveau profil.

‘Iron Fist’ était l’une des productions les plus critiquées et l’un des moins populaires des Defenders, on pensait donc que le personnage ne serait pas pris en compte par Marvel pour l’intégrer dans le MCU, cependant, l’étude a montré un intérêt pour le super-héros, mais prévoit de lui donner une nouvelle approche, car qui sûrement Finn Jones cessera de l’interpréter.

Est ainsi le studio aurait déjà un plan pour faire ses débuts dans le MCU et cela suivrait la ligne de “ Shang-Chi et la légende des dix anneaux ”, car selon le fuyant, Mikey Sutton, “ Iron Fist ” pourrait avoir son propre film solo si “ Shang-Chi ” parvient à obtenir une grande collection au box-office, car cela montrerait que les fans veulent voir plus de longs métrages d’arts martiaux.

Selon des sources de Mikey Sutton, Kevin Feige n’est pas impressionné par la série ‘Iron Fist’ sur Netflix, puisqu’il n’a jamais réussi à développer le potentiel du personnage, cependant, le studio a ce qu’il faut pour amener le super-héros au niveau supérieur, il atteindra donc sûrement le MCU à l’avenir.

La meilleure option pour “ Iron Fist ” de faire ses débuts dans le MCU avant de recevoir son propre film serait dans “ Shang-Chi 2 ”, comme des sources ont expliqué que Feige veut canaliser le cinéma de kung-fu classique dans le MCU, donc Danny Rand pourrait affronter le nouveau super-héros Marvel, puisque le studio veut recréer un incroyable combat d’arts martiaux dans le plus pur style de “ Return of the Dragon ”, un film avec Bruce Lee et Chuck Norris en 1972.

Voilà comment Iron Fist pourrait faire ses débuts dans le MCU, On dit même que si ce plan se concrétise, Marvel est intéressé par l’adaptation de la célèbre bande dessinée, ‘The Immortal Iron Fist’, écrite par Ed Brubaker et Matt Fraction, ce qui augmenterait sûrement les attentes des fans.