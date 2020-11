La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel n’a pas encore commencé en raison du retard dans le calendrier des studios Marvel, mais peu à peu des informations importantes commencent à sortir des productions suivantes, séries et films et récemment synopsis de ‘Doctor Strange 2’, qui nous donne quelques détails importants sur ce que nous verrons dans cette suite.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sera l’un des films les plus importants non seulement de la phase quatre, mais de l’ensemble du MCU, comme nous le verrons pour la première fois multivers, quelque chose dont on a beaucoup parlé et qui aura des répercussions importantes, en plus de voir Sorcière écarlate en tant que méchant, quelque chose que nous voyons peut-être d’une certaine manière «WandaVision».

Récemment, le synopsis de ‘Doctor Strange 2’, ce qui nous montre que la cause de l’ouverture du multivers sera directement Doctor Strange, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour le MCU:

«Après les événements de ‘Avengers: Endgame’, le Dr Strange poursuit son enquête sur la pierre du temps. Mais un vieil ami devenu ennemi met fin à ses plans et amène Strange à déclencher un mal indescriptible.

Mais non seulement cela nous révèle qui sera la cause de ces problèmes, mais il mentionne également la gemme du temps, qui a été détruite dans “ Endgame ”, mais peut-être que Strange cherche à en enquêter davantage dans une autre réalité ou une autre époque, quelque chose qui pourrait être un gros problème, outre qu’un “vieil ami” serait également la cause de ces problèmes, qui pourraient être Baron Mordo ou Scarlet Witch.