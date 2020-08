Lors du panel DC FanDome pour la suite de ‘Hazam!’, Le réalisateur David F.Sandbergrevel a laissé le nouveau film prendre par titre«Shazam! La fureur des dieux ‘.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les deuxF. Sandberg en tant que scénariste Henry Gayden, le producteur Peter Safran et certains membres de la distribution, dont Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman et Adam Brody reviendront pour donner vie à cette suite de super-héros.

Adaptation comique de DC Comics, ‘Shazam!’ Il a rapporté 365 millions de dollars au box-office mondial, avec une suite qui, si tout se passe bien, sortira en salles le 4 novembre 2022. Que nous apportera la suite? Pour le moment, il n’y a pas de données concrètes, bien que certains médias indiquent déjà que Billy Batson ne sera probablement pas le seul héros de ce film.

De plus et dans le cadre du même événement virtuel, Dwayne Johnson a présenté une affiche teaser et un premier regard sur son personnage dans‘Adam noir’, un film avec lequel Johnson lui-même a averti que «la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer». Johnson n’exagère probablement pas, car la force et les pouvoirs de Black Adam sont à égalité avec des super-héros comme Superman Shazam, mais sans moralité pour les arrêter.

Johnson travaille sur ce film depuis plus de 10 ans. Black Adam devait initialement apparaître dans « Hazam! » L’année dernière, mais il a finalement été décidé d’attendre que le personnage fasse ses débuts en solo. Le film sera produit par Johnson et Beau Flyn de Flynn Pictures Co, avec Dany Garcia et Hiram Garcia pour Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisera le projet pour FlynnPictureCo.

À l’origine Teth-Adam de Kahndaq, le personnage est apparu pour la première fois dans Marvel Family # 1 en 1945 et est passé de méchant à anti-héros au fil du temps. Le personnage a des pouvoirs comparables à ceux de Shazam, notamment le vol, la force, l’agilité, la manipulation de la foudre et la magie.

Basé sur le personnage de DC Comics créé par Otto Binder et C.C. Beck, «Black Adam» réalisé par Jaume Collet-Serra («Blue Hell»), avec Johnson comme anti-héros titulaire. Le film sera la deuxième collaboration entre Collet-Serra et Johnson, qui ont également travaillé ensemble sur le prochain film d’aventure de Disney, « Jungle Cruise ».

Nous avons un titre! #Shazam! La fureur des dieux

Quels dieux? Pourquoi sont-ils bouleversés? Et c’est! pic.twitter.com/QPGJwjghUx – David F. Sandberg (@ponysmasher) 22 août 2020