Le réalisateur Daniel Monzn (‘The Greatest Robbery Ever Told’, ‘Cell 211’) a commencé le tournage ‘Les lois de la frontière’, adaptation cinématographique du roman de l’écrivain, chroniqueur et lauréat du prix Planeta en 2019 Javier Cercas.

Été 1978. Ignacio Caas, étudiant introverti et quelque peu inadapté, a dix-sept ans et vit à Gérone. Lorsqu’il rencontre Zarco et Tere, deux jeunes criminels du quartier chinois de la ville, il se retrouve plongé dans une carrière imparable de vols, de vols et de vols qualifiés qui dure tout l’été et change sa vie pour toujours.

‘Les lois de la frontière’ est l’histoire de l’été où Ignacio a grandi, transgressant constamment la frontière entre deux mondes et franchissant la ligne entre le bien et le mal, entre la justice et l’injustice.

Pour jouer les trois protagonistes, il y a eu trois des acteurs avec la plus grande projection de la scène nationale actuelle: Marcos Ruiz (‘L’homme aux mille visages’) joue Nacho, Begoa Vargas (‘Malasaa 32’) entre dans la peau par Tere et Chechu Salgado («La chasse. Monteperdido») étant Zarco.

Selon son directeur, «le rêve d’un réalisateur lors du choix des acteurs est de trouver quelqu’un qui, plutôt que de jouer un rôle, est directement le personnage. Marcos, Begoa et Chechu semblent être nés pour être Nacho, Tere et El Zarco. Marcos Ruz possède la combinaison parfaite de vulnérabilité, de sensibilité et d’intégrité pour incarner Nacho. À côté de lui, la beauté retentissante de l’air racial et l’écrasante personnalité de Begoa Vargas semblent être la matérialisation directe de l’inoubliable Tere décrit dans les pages du livre. Fermer le triangle, le charisme, la voix brisée, le regard pénétrant et la présence énergique de Chechu Salgado sont ceux de Zarco dans sa forme la plus pure « .

Le tournage de cette production durera 9 semaines et couvrira différents lieux de Catalogne, parmi lesquels se distinguent Gérone, Manresa, Montblanc et Costa del Garraf.

Monzn lui-même est chargé de signer le scénario avec Jorge Guerricaechevarra, également scénariste régulier de lex de la Iglesia avec qui il a collaboré dans presque tous ses films (à l’exception de son cousin opéra, « El corazn del guerrero »).

Derrière le projet se trouvent les producteurs La Terraza Films, Ikiru Films, Atresmedia Cine et Las Leyes de la Frontera AIE. De son côté, Warner Bros Pictures sera en charge de la distribution du film dans les salles espagnoles en 2021.