Quelque part dans la ville, il y a un endroit où vos plus grands fantasmes peuvent se réaliser … Voulez-vous entrer et vous amuser? Le 2 novembre, le tournage de ‘Où deux vont’, une comédie décomplexée sur le monde oscillant des relations et combien il peut être difficile de séparer le sexe de l’amour.

Le film, réalisé par Paco Caballero («Perdiendo el este»), sera tourné pendant les mois de novembre et décembre dans divers décors intérieurs et extérieurs à Barcelone.

Ernesto Alterio, Ral Arvalo, Luis Callejo, Anna Castillo, Pilar Castro, lvaro Cervantes, Vernica Echegui, Miki Esparb, Ricardo Gmez, Mara Len, Melina Matthews, Mara Morales, Jorge Suquet ou Aixa Villagrn, entre autres, seront les “ échangistes ” à la recherche de nouvelles expériences dans un club amusant et élégant avec Ana Miln comme hôte.

‘Où deux vont’ Il s’agit d’une production de Carlos Fernndez et Laura Fernndez qui sortira dans les salles de toute l’Espagne l’année prochaine par Filmax, après quoi elle sera disponible exclusivement sur Netflix.

Écrit par le réalisateur lui-même avec Eric Navarro (‘Mam o pap’), Eduard Sol (‘El nieto’) et Daniel Gonzlez (‘El Preg’), ‘Où deux vont’ est une comédie décontractée et provocante sur une série de couples qui osent aller dans un club d’échange sexuel; un espace où les préjugés et les normes préétablies sont laissés à la porte et où tout peut arriver.

Un couple pris au piège dans la routine, un jeune homme déçu de sa dernière histoire d’amour, une copine désespérée, deux cousins ​​séparés depuis leur dernier été en ville, un groupe d’amis voulant expérimenter … Pendant une nuit, ils vont tous vivre des situations des choses folles qu’ils n’auraient jamais pensé rencontrer, finir, le lendemain matin, de la meilleure façon possible: très proches et très mélangés.

Pour reprendre les mots de son réalisateur, avec ce film «J’aimerais que, dans un éclat de rire, les spectateurs lâchent leurs cravates et s’amusent comme jamais auparavant pour devenir un peu plus libre, se sentir un peu plus vivant. Le mieux, après avoir vu le film, le spectateur court, immédiatement et en raison d’un besoin impératif, dans un club pour échanger des couples, car vous savez déjà que là où deux peuvent tenir … trois (ou quatre, OMS)”.