La course de Johnny Depp semble traverser des moments difficiles après avoir perdu son procès contre son ex-femme Journal Amber Heard et The Sun pour diffamation présumée, puisque l’acteur a perdu certains rôles importants à la suite de ce scandale, l’un des plus importants, son rôle principal dans la franchise de ‘Pirates des Caraïbes’, mais à l’origine, le rôle sur papier n’a pas été écrit pour lui, car il a été récemment révélé que le scénariste voulait Hugh Jackman comme Jack Sparrow.

La saga «Pirates des Caraïbes» a été l’une des plus réussies de Disney ces dernières années, en grande partie grâce au rôle de Johnny Depp en tant que pirate. Jack Sparrow, qui est devenu un classique, mais après les problèmes juridiques de l’acteur, on sait que deux autres films sont en cours de travail, mais sans Depp, ce qui pourrait signifier un changement radical dans la collection.

Lors d’un entretien avec le scénariste Beattie Stuart a admis qu’il avait un autre acteur en tête lorsqu’il a écrit le personnage, car J’avais imaginé Hugh Jackman comme Jack Sparrow:

“J’ai d’abord écrit ce personnage avec Hugh Jackman en tête. D’où le nom, Captain Jack. J’avais vu Jackman dans toutes ces comédies musicales grandir, donc je savais que ce type était un talent phénoménal et c’est ce à quoi j’ai pensé, Jack. Oui, Jack Sparrow! “

Jusqu’à présent, on ne sait pas si le personnage de Jack Sparrow sera supprimé en tant que tel pour les versements suivants, mais il a également été question d’un autre interprète possible pour le rôle et peut-être de Hugh Jackman, qui à ce moment n’est dans aucun projet. .