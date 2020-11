Jamie Lee Curtis est sur le point de revenir pour la cinquième fois dans la franchise “ Halloween ” pour l’année suivante dans une production qu’il a qualifiée de “chef-d’œuvre” en raison de tous les thèmes qu’elle traitera et des changements importants qu’elle aura, mais il ne s’agit pas La seule série de films qui revient malgré les années, pour un échantillon est “ Scream 5 ” sur lequel on travaille actuellement et à l’avenir une autre production très appréciée pourrait revenir, il est révélé que le Le redémarrage de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ serait en cours.

La franchise a eu une route compliquée dans le cinéma, en fait le version de Steve Barron en 1990 C’est celui qui a été le plus accepté par les fans, même s’il n’avait pas d’effets spéciaux exceptionnels ou que les personnages étaient convaincants. Mais si vous demandez à un fan, il la préfère au projet Michael Bay, qui ignorait tout ce qui rend les personnages uniques.

Dans une récente interview avec l’écrivain Bobby Herbeck et le producteur Kim Dawson, on leur a demandé s’ils aimeraient redémarrer ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ malgré les années qui se sont écoulées, tout comme ils l’ont fait. ‘Halloween’ ou ‘Bill et Ted affrontent la musique’ en 2018 cette année et la réponse était oui.

«Nous essayons de faire en sorte que cela se produise. Nous voulons faire un redémarrage. Nous avons invité nos fans à venir nous voir sur Instagram, ils ont dit: “ Pourquoi ne redémarrez-vous pas le premier film? ” Nous serions ravis de le faire. La vérité est que cette propriété, établie maintenant après 30 ans dans le cadre de notre culture pop moderne, ne disparaîtra pas. Cela ne fera que grandir. J’aurais aimé pouvoir y retourner. Je veux dire, nous en avons parlé à Steve Barron et à Brian Henson, et s’il y avait une opportunité, si l’un des studios le jugeait bon, je pense nous pourrions revenir en arrière et le redémarrer tel quel. Imaginez si Brian Henson avait accès à la technologie dont il dispose aujourd’hui pour fabriquer ces costumes et tout ça. Je pense que ce serait incroyable. Je pense qu’un redémarrage comme celui-là exciterait vraiment les gens. “