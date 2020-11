L’une des suites qui a surpris est la suite de “ The Craft: Legacy ” du film de 1996 qui est devenu une production culte qui suit un groupe de jeunes marginalisés en quête de sorcellerie, la vengeance de certains collègues et cette nouvelle version C’était quelque chose auquel personne ne s’attendait, mais il semble que toutes les personnes impliquées n’aient pas vu la version originale, car au cours d’une interview, il a été révélé que David Duchovny n’avait pas vu “ Young Witches ”.

Le film ‘The Craft’, connu en Amérique latine sous le nom de ‘Young Witches’ est sorti en 1996 et a rapidement gagné un large public pour son thème différent qui mêle les problèmes de la jeunesse à la terreur dans une perspective jamais vue auparavant et ce n’était que presque 15 ans après l’arrivée d’une suite, arrivée ce week-end dans les cinémas ouverts, profitant d’Halloween.

Lors d’une interview pour Entertainment Tonight, il a été révélé que, bien qu’il fasse partie de la suite, David Duchovny n’a pas vu “ Young Witches ” de 1996, mais a accepté le rôle en raison de la fraîcheur de l’histoire:

“Cela fonctionne au niveau de la peur et cela fonctionne à un niveau comme l’allégorie ou le commentaire politique et je voulais vraiment en faire partie, je veux dire, je pensais qu’il était très intelligent et très actuel et j’ai aimé ce qu’il disait.”