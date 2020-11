Disney Plus accueillera dans son catalogue un LEGO Star Wars spécial consacré à Noël. Bien qu’il s’agisse d’un audiovisuel conçu pour élargir la franchise que la marque de jouets en bloc a avec la saga intergalactique, la réalité est que les fans les plus inconditionnels de Star Wars, cela leur rappelle l’expérience abominable qu’ils ont vécue. lorsqu’un an après la première de A New Hope, George Lucas a présenté un spécial de Noël qui a horrifié des millions de personnes.

Ce spécial de vacances, de la marque LEGO, est une sorte de rachat de ce spécial de Noël Star Wars qui a été créé à la télévision en 1978 et n’a jamais été revu. Personne ne voulait non plus.

La partie attrayante de cette nouvelle présentation animée est qu’elle sera une spéciale qui, à l’occasion des vacances, reliera tous les personnages de la série et se retrouvera, sous deux thèmes: Noël et le voyage dans le temps. Si cela ne semble pas assez attrayant en soi, le producteur exécutif James Waugh a rencontré EW pour révéler plus de spécifications.

«Cette histoire fonctionne de manière A et B», a-t-il expliqué. «L’histoire ‘A’ se déroule à Kashyyyk, où Rey, Poe, Rose et Finn tentent de créer la meilleure fête du jour de la vie pour Chewie et sa famille. Puis dans l’histoire B, Rey va chercher des connaissances dans le temple Jedi et cela la mène à travers l’histoire des films.

LEGO Star Wars: Holiday Special montrera plus en détail l’incontournable célébration annuelle des Wookiees qui signifiait pendant de nombreuses années en parallèle avec Noël tel que nous le connaissons. Ce sera un artefact trouvé par Rey dans le temple Jedi, qui amènera tous les personnages à voyager dans le temps vers les moments les plus emblématiques de la saga.

Il y a des membres originaux de la distribution de la saga, ont contribué leurs voix pour leurs rôles respectifs. Anthony Daniels répète en C-3PO, Billy Dee Williams en Lando Calrissian et Kelly Marie Tran en Rose. Le reste de la distribution est composé des nombreux acteurs de la voix qui font partie de l’univers animé de Star Wars depuis des années.

LEGO Star Wars dans sa version de Noël est réalisé par Ken Cunningham et écrit par David Shayne, qui est également co-producteur exécutif. Les Shayne et Waugh susmentionnés, ainsi que Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Josh Rimes et Keith Malone, composent toute l’équipe de production exécutive.

Vous pouvez voir la bande-annonce au début de la note et attendre sa première, le 17 novembre sur Disney Plus. Ce jour-là, la plateforme de streaming Mickey Mouse atteindra le territoire mexicain. Sachez ici le contenu qu’il aura; voici comment la section Marvel est organisée; et voici les appareils dans lesquels vous pouvez le télécharger.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.