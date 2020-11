La franchise James Bond est de retour sous le meilleur jour possible, en tant qu’acteur Daniel Craig a revitalisé l’agent avec un ton plus réaliste, ce qui a été très bénéfique, car cette nouvelle version est restée dans le goût du public, mais le prochain film ‘Pas le temps de mourir’ n’a pas révélé grand-chose sur son intrigue ou son vrai méchant, qui porte le nom de Safin, mais selon certains fans, le méchant pourrait en fait être une vieille connaissance, car apparemment Rami Malek pourrait être le Dr.

Le film ‘Pas le temps de mourir’ sera le dernier avec Daniel Craig, clôturant ainsi son cycle en tant qu’agent 007, mais la première a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus, puisque sa première était initialement prévue pour avril 2020, mais lorsque la pandémie a commencé, il a été décidé de reporter novembre, mais récemment, on a appris que son la nouvelle date de sortie est 2 avril 2021.

Selon certains fans de la franchise, le protagoniste de ‘Bohemian Rhapsody’ pourrait ne pas être qui il dit et quoi Rami Malek pourrait être le Dr No et la “preuve” est qu’il n’a pas été vu sans gants dans les caravanes et il ne faut pas oublier que le Dr No a des mains robotisées et dans le dernier film, il a été montré à l’organisation Spectre auquel appartient le Dr No, il ne serait donc pas étrange que cet ancien antagoniste soit le principal méchant et face à ces doutes, Rami Malek a commenté:

“C’est intéressant. Je ne vais pas m’attarder là-dessus, mais je pense que c’est intéressant. Ils devront attendre et voir. Laissez les rumeurs voler, car peu importe ce que vous attendez de ce film, vous serez surpris quand vous verrez le film. carburant pour ce feu. “

C’est ainsi qu’il a répondu à l’acteur lors d’une interview pour le magazine Britannique GQ, laissant la porte ouverte à la possibilité que son rôle soit en fait Dr No, le premier méchant que James Bond a affronté sur grand écran, ce qui serait la fermeture spectaculaire pour Daniel Craig.