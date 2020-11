L’Académie du cinéma Elle a déjà choisi les trois films présélectionnés pour représenter l’Espagne au gala des Oscars en 2021. Les titres présélectionnés sont: ‘La tranchée infinie’ de Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga, ‘Le trou’ de Galder Gaztelu-Urrutia Y ‘O Que Burns ‘ de Oliver Laxe.

Le responsable d’annoncer la présélection a été l’acteur Javier Reet, un visage bien connu de la fiction espagnole actuelle, protagoniste de la série ‘Fariña’ et qui a plusieurs films en attente de sortie: le drame romantique «L’été que nous vivons» et le thriller «La maison de l’escargot».

Le 3 novembre, nous connaîtrons le film espagnol qui nous représentera aux Oscars 2021. Les candidats, dévoilés aujourd’hui par @javierrrey, sont El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia, La tinchera infinita, de Goenaga, Garaño et Agirre, et O que arde par Oliver Laxe. pic.twitter.com/8aSs5ZHcgE – Film Academy (@Academiadecine) 6 octobre 2020

Ces trois longs métrages choisissent déjà de représenter l’Espagne dans laquelle ilsCe sera la 93e édition des prix du film les plus célèbres. Ces films concourront dans la catégorie des Meilleur film international. La liste définitive sera connue le 3 novembre après un second vote.

C’est ainsi que l’Académie présente les 3 films sélectionnés

Le premier long métrage de Galder Gaztelu-Urrutia, El hoyo (The Platform) est une dystopie sur les inégalités sociales. Le film a remporté la plus haute distinction au Festival de Sitges 2019, aux Goya Awards, il a remporté la statuette des meilleurs effets spéciaux et a eu une grande visibilité internationale.

L’histoire d’un enfermement de plus de 30 ans, La tinchera infinita, d’Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga, a remporté deux prix Goya, pour la meilleure actrice principale et le meilleur son. Avec ce film sur la peur et le drame des taupes dans la guerre civile, les responsables de l’usine Moriarti aspirent pour la troisième fois à se rendre à Hollywood. En 2015, Loreak – réalisé par Garaño et Goenaga – a été sélectionné pour représenter notre pays dans la compétition du meilleur film en langue étrangère; Tandis que Handia, de Garaño et Arregi, figurait en 2018 parmi les trois films présélectionnés par l’Académie, même si ce n’était finalement pas le film choisi.

Prix ​​du Jury de la section Un certain regard sur le Festival de Cannes, O que arde (Lo que arde), d’Oliver Laxe est le premier film en galicien à être projeté à la compétition française et dans notre pays il est devenu le film de cette langue la plus regardée de l’histoire. Ce film sur un pyromane qui rentre chez lui, dans un village perdu des montagnes de Lugo, a remporté deux prix Goya de la meilleure nouvelle actrice pour Benedicta Sánchez et du meilleur réalisateur de la photographie pour Mauro Herce et aspire désormais à traverser l’Atlantique et à représenter l’Espagne.