La Film Academy a sélectionné les 35 courts métrages qui concourront pour un prix aux Goya Awards, qui seront présentés le 6 mars 2021. Dix œuvres de courte durée en animation et documentaire et quinze dans la catégorie fiction s’affronteront dans un vote dans les semaines à venir, d’où sortiront les finalistes qui participeront au gala du cinéma espagnol.

Les morceaux de animation éligibles pour le prix Goya sont ‘Blue & Malone: ​​Impossible Cases’, par Abraham Lopez Guerrero; ‘Viande de Camila Kater; ‘Le grand Corelli’, par Abel carbajal; ‘Homeless Home’, par Alberto Vazquez; “ Métamorphose ”, par Carla Pereira et Juanfran Jacinto; ‘Oldie but Goldie’ par Nacho Subirats; ‘Réflexion de Juan Carlos Moutarde; ‘Roberto’, de Carmen Cordoba Gonzalez; ‘Routine: l’interdiction’, par Sam Ortí Martí; et ‘Fly’, de Carlos Gómez-Mira Sagrado.

Dans la catégorie film documentaire sont ’57 jours ‘, à partir de Laura Brasero et Mario Lumbreras; ‘Avant de mourir’, par Iker Esteibarlanda; “ Au-delà du glacier ”, par David Rodríguez Muñiz; “ Biographie du cadavre d’une femme ”, par Mabel lozano; ‘Celui désiré’, par Oscar Bernàcer; ‘Furtif’, par Pedro García Campos et Pol González Novell; ‘Incendies’, de Alex Garcia; Paradis de Tête Mateo; ‘Paradis en feu’, par José Antonio Hergueta; et ‘Ce ne sont que des poissons’, de Ana Serna et Paula Iglesias.

Ceux choisis dans la catégorie des fiction Ils sont le 16 décembre, de Alvaro Gago; ‘Au visage’, de Javier Marco Rico; ‘Boeuf’ par Ingride Santos; ‘Distances’, de Susan Béjar; ‘Els que callen’, par Albert Folk; ‘Charges comprises’, à partir de Javier Macipe; ‘L’éphémère’, par Jorge Muriel; ‘Fou’, par María Salgado Gispert; ‘Maria’, de Paco Ruiz Gimenez; ‘Mateoren ama’ (la mère de Mateo), par Aitor Arregi et Jose Mari Goenaga; ‘Orquesta Los Bengalas’, par David Valero Simon; ‘Pieds et cœurs’, par Adam Aliaga; ‘Trois fois’, de Paco Ruiz Gutierrez; ‘N’importe quelle voiture’, de David Pérez Sañudo; et ‘Vera’, par Laura Rubirola Sala.