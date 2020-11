Depuis plus de huit décennies, Disney a marqué des générations entières de cinéphiles du monde entier à travers ses personnages et son histoire emblématiques. Des classiques animés, en passant par leurs films familiaux bien-aimés, aux franchises les plus réussies de l’histoire avec Star Wars et le MCU.

Maintenant que le service de streaming Disney + arrivés au Mexique des mains d’izzi, nous partageons une liste avec les 5 films que vous devriez voir en premier sur la plateforme, entre des productions originales qui atteignent enfin l’Amérique latine et d’autres longs métrages incontournables qui sont désormais la propriété exclusive de la plateforme.

Hamilton

Hamilton est une histoire sur la fondation de l’Amérique, mais racontée par l’Amérique aujourd’hui. Combinant hip-hop, jazz et R&B, la comédie musicale de Lin Manuel Miranda se concentre sur la figure d’Alexander Hamilton, un immigrant des Caraïbes qui est devenu l’un des pères fondateurs des États-Unis depuis ses débuts à Broadway, la mise en scène a créé un mouvement révolutionnaire qui transcende la scène, avec un impact significatif sur la culture, la politique et l’éducation de toute une génération au pays des étoiles et des rayures.

Le film a été tourné au Richard Rodgers Theatre de Broadway lors de diverses performances de la distribution originale en juin 2016.

Aller

Lorsqu’une épidémie frappe la ville de Nome, en Alaska, et que le seul remède est à près de mille kilomètres de là, les villageois se tournent vers Leonhard Seppala (Willem Dafoe), un transporteur de traîneau à chiens, pour administrer en toute sécurité le sérum antitoxine. . Son arme secrète est le Togo, un husky sibérien modeste, petit et âgé. Confronté à des vents de force ouragan, à des températures inférieures à zéro et à une très mauvaise visibilité, le vétéran Leonhard mettra sa force, son courage et sa détermination à l’épreuve en redécouvrant le lien indestructible qu’il partage avec son chien-guide.

Togo est une histoire basée sur des événements réels, en particulier sur la “Course au sérum à Nome de 1925”. Dans le passé, la figure du husky sibérien a inspiré le film d’animation Balto (1995).

La dame et le vagabond

Des versions en direct des classiques animés font également partie de l’offre Disney +, dont la première est une réinterprétation du film inspiré du roman du même nom de Ward Greene. Le réalisateur Charlie Bean (Lego Ninjago: The Movie) nous invite à revisiter la romance attachante entre un chiot domestique choyé et un doux chien errant, qui, malgré leurs différences sociales, se rapprochent de plus en plus et comprennent la vraie valeur d’un foyer.

La version originale présentait les voix de Tessa Thompson et Justin Theroux dans les rôles principaux. En espagnol, Betzabé Jara et Noé Velázquez ont joué la Dame et le Vagabond.

Stargirl

Basé sur le best-seller de Jerry Spinell du même nom, Stargirl nous propose une douce histoire de passage à l’âge adulte sur un lycéen nommé Leo Borlock (Graham Verchere), qui est sans prétention et passe généralement la plupart de son temps investi. Cela change avec l’arrivée d’un nouveau partenaire, dont la personnalité excentrique et contagieuse, couplée à sa façon non conventionnelle de voir la vie, va changer la façon dont chacun se voit et le monde qui l’entoure. Un hommage à l’individualité, à la gentillesse et à la puissance de l’esprit humain.

Le film réalisé par Julia Hart (Fast Color) a représenté les débuts au cinéma de la chanteuse-compositrice Grace VanderWaal dans le rôle de la charismatique Stargirl Caraway.

Solo gratuit

Les réalisateurs de documentaires primés Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin suivent le grimpeur de freestyle américain Alex Honnold alors qu’il se prépare à réaliser son rêve de toujours. Sans aucune protection, Alex tentera d’escalader la paroi rocheuse la plus célèbre du monde: El Capitan, situé dans le parc national de Yosemite en Californie. Free Solo est une expérience cinématographique incontournable, un portrait intime, qui vous gardera sur le bord de votre siège, sur l’un des plus grands exploits jamais tentés par l’homme.

La production de National Geographic a remporté l’Oscar du meilleur documentaire aux 91e Oscars.

