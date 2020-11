La 17e édition du Festival du film européen de Séville est déjà de l’histoire. Non seulement parce qu’elle est de facto terminée, mais parce qu’elle restera dans les mémoires comme l’une des rares expositions à parier sur le format physique à l’époque tyrannique du coronavirus. Encore une fois, toute la reconnaissance à l’organisation du festival et à son équipe de bénévoles, de coordinateurs et de professionnels qui ont fusionné dans une même unité de travail pour assurer le développement de chaque minute du SEFF dans les marges légales et bien sûr pour contrôler cela l’ensemble du protocole sanitaire à suivre est respecté.

Après la palme du samedi et les dernières projections de certains films primés au théâtre Lope de Vega hier, pour surmonter la gueule de bois et qu’il n’y a pas de mélancolie instantanée en pensant qu’il n’y aura pas de SEFF avant l’année prochaine. Il s’agit, quoi de mieux que de lister les 5 meilleurs films qui ont traversé le festival et qui n’ont pas rayé de prix ou qui ont simplement reçu un prix quelque chose de plus invisible que les plus importants. Voici le Top 5 structuré du pire au meilleur de ce Festival du Film Européen de Séville:

5. ‘Ma petite soeur’ (Suisse), par Stphanie Chuat et Vronique Reymond.

Une révision contemporaine du conte pour enfants classique de Hansel et Gretel des frères Grimm qui esquive habilement la tentation mélodramatique inhérente à sa proposition, en grande partie grâce à l’extraordinaire performance de Nina Hoss (qui lui a valu une nomination à l’EFA) . Portrait fidèle et émouvant de l’amour des frères et sœurs et regard avec force sur les conséquences sociales que la maladie a tendance à provoquer.

Quatre. ‘Fanny Lye livrée’ (Royaume-Uni), par Thomas Clay.

Film audacieux d’intentions ambitieuses sur une famille puritaine dans une ferme britannique au 17ème siècle. Tourné en 35 millimètres, le film modifie les codes du western et utilise un langage cinématographique révolutionnaire pour faire pression sur le spectateur dans une atmosphère de tension et de violence brutale. Un film impeccable dont Quentin Tarantino et Michael Haneke seraient très fiers s’ils le voyaient.

3. ‘Incendies’ (Royaume-Uni) par Cathy Brady.

Un merveilleux premier opéra où le conflit sociopolitique à la frontière irlandaise et une histoire familiale déchirante entre deux sœurs se structurent dans un récit de peurs, de désirs de bonheur et de préjugés. Brady expose à travers les personnages le besoin d’unité entre les Irlandais, quelque chose d’impossible sans les deux performances principales, la stoïque Nora-Jane Noone et la volcanique Nika McGuigan, malheureusement décédée après le tournage.

2. «Quo Vadis, Aida? (Bosnie-Herzégovine), par Jasmila Zbanic.

Celle envoyée par la Bosnie pour se battre pour l’Oscar du meilleur film étranger raconte l’histoire d’une traductrice de l’ONU qui cherche sa famille parmi les personnes qui ont fui une zone de conflit pendant la guerre des Balkans. Un voyage dans le temps vers le massacre déchirant de Srebrenica, sans hésitation ni complexe, sur le dos d’une impressionnante Jasna Đuričić. Un film qui pourrait parfaitement être The European Schindler’s List, un film qui fait peur et fait mal.

1. ‘Druk»(Danemark), par Thomas Vinteberg.

Le Danemark continue de jouer la Ligue des champions et Vinterberg continue d’être le Real Madrid. Magnifique film qui dialogue avec l’alcoolisme sans aucun soupçon et qui pointe l’enseignement comme une priorité absolue de la société. Comme il l’a fait dans «The Hunt», Vinterberg s’appuie à nouveau sur Mads Mikkelsen pour canaliser l’histoire, et il éblouit avec une interprétation sublime et ronde. Un film inoubliable avec une fin absolument magnifique.

Par Jess Snchez Aguilar



