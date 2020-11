On pourrait parler des années 50 du siècle dernier comme de l’âge d’or du cinéma classique, les studios hollywoodiens n’étaient pas encore entrés en déclin et les meilleurs réalisateurs de tous les temps, tels que Alfred Hitchcock ou John Ford, ils étaient au moment le plus important de leur carrière, comme si cela ne suffisait pas c’était le moment où un autre géant comme Stanley Kubrick et les grandes stars ont cédé la place aux rebelles sans cause de l’Actor’s Studio, avec Marlon Brando à la tête. Mais c’est qu’en plus, les années 50 ont été le décollage définitif du cinéma d’auteur dans le monde entier, le monde a découvert Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu ou Kenji Mizoguchi au Japon, à Rayon Satyajit en Inde, à Ingmar Bergman en Suède, à l’espagnol Luis Buñuel à sa période mexicaine, en Italie Federico Fellini ou Luchino visconti Ils ont pris le relais des maîtres néoréalistes, en France la Nouvelle Vague révolutionnaire est apparue qui allait changer les règles dans la décennie suivante et en Espagne la censure avait un double mal de dents avec Berlanga Oui Bardem. (De 50 à 41 / De 40 à 31 / De 30 à 21 / De 20 à 11)

10. Les oubliés (1950) Luis Buñuel

Chef-d’œuvre de la période mexicaine de Luis Buñuel, un film dans lequel il combine magistralement le surréalisme et la réalité sociale, livrant un portrait dévastateur de la pègre mexicaine qui a incité les secteurs les plus “ bien pensés ” de la société mexicaine à demander son expulsion du pays. Mais c’est que Buñuel était clair que la pauvreté ne pouvait pas être reflétée dans le cinéma comme celle de citoyens bons et compatissants qui ont livré certains films, l’Espagnol avait traversé les pires quartiers de Mexico DF et voulait décrire la réalité de la pauvreté et l’abandon de la société bourgeoise telle qu’elle était, un terreau fertile pour la misère, la violence et la marginalisation. Un endroit que, si vous y étiez né, il était presque impossible de quitter. C’est un film qui le voit défendre les principes du surréalisme, “lutter contre l’hypocrisie de la société bourgeoise” et qui est lié au merveilleux “Las Hurdes, tierra sin pan”, pour son regard sur les endroits que la plupart ne font pas veut regarder.

9. Soif du mal (1958) Orson Welles

La carrière d’Orson Welles à Hollywood était pratiquement terminée, mais le créateur de «Citizen Kane» avait été choisi comme acteur de soutien dans le nouveau film par une star émergente, Charlton Heston. C’est lui qui a insisté pour que Welles réalise déjà le film également, étant, pour ainsi dire, l’un des meilleurs de l’histoire. Il s’est vu confier à contrecœur ce film, sur un budget de «Série B», et Welles l’a transformé en l’un des plus grands classiques du film noir. Une reconstitution du genre où, au-delà de son scénario alambiqué, ce qui compte, c’est chaque détail de ce qui se passe à l’écran et de la façon dont son réalisateur nous le présente, depuis le plan mythique de la séquence d’ouverture (qui n’était même pas le favori du film du Welles lui-même qui se faufile encore plus longtemps, cinq minutes, sans que beaucoup de gens ne le remarquent) jusqu’à la brillante finale avec la grande Marlene Dietrich tirant le méprisable mais charismatique Hank Quinlan, joué par Welles lui-même.

8. Les sept samouraïs (1954) Akira Kurosawa

L’œuvre la plus importante d’Akira Kurosawa. Le réalisateur japonais prend l’influence du western, principalement de John Ford, et la transfère au Japon médiéval. Mais avant tout, il y a sa caméra, une caméra dans laquelle il insuffle la vie et place toujours au bon endroit, donnant des leçons sur la façon de tourner d’une scène d’action à une scène intime. Tout cela avec un casting en état de grâce dans lequel se détachent deux de ses acteurs fétichistes, Takeshi Shimura et l’inégalé Toshiro Mifune. Son empreinte l’amènerait à avoir un remake “ hollywoodien ” appelé “ The Magnificent 7 ”, bien qu’à ce jour, il soit toujours présent, comme on peut le voir dans le fait que dans “ The Mandalorian ”, ils ont construit un épisode entier basé sur celui-ci, un Hommage avec beaucoup de raisons d’être puisque Kurosawa était l’une des grandes influences de George Lucas lors de la création de «Star Wars».

7. Avec la mort sur ses talons (1959) Alfred Hitchcock

Le fait qu’il y ait deux autres films d’Alfred Hitchcock au-dessus de celui-ci sur la liste ne signifie qu’une chose, Alfred Hitchcock a atteint la perfection au cours de cette décennie et donne de nombreuses raisons à ceux d’entre nous qui pensent qu’il est le plus grand réalisateur de tous les temps. Hitch réassemble l’intrigue autant que possible, réutilisant l’une de ses histoires préférées, une personne est confondue avec une autre et subit toutes sortes de mésaventures à cause de cela (Cary Grant a même avoué au réalisateur au milieu du tournage qu’il ne savait pas. de quoi s’agissait-il, mieux encore, il l’a fait en utilisant une phrase de son personnage qui ne faisait qu’amuser encore plus Hitch). Le réalisateur britannique livre son film le plus vibrant et le plus amusant, enfreignant toutes les règles possibles sur la construction d’un scénario, vous savez, si une scène ne fait pas avancer l’intrigue, vous devez l’éliminer. Ce qui dans ce film nous ferait sortir de la célèbre scène d’avion, cinq des minutes les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Un artiste peut-il être divertissant? «Avec la mort sur les talons» est la meilleure réponse à cette question.

6. Twilight of the Gods (1950) Billy Wilder

Lettre d’amour-haine de Billy Wilder à Hollywood, pleine de reproches mais aussi de fascination, de poésie noire, Et, comme le dit Norma Desmond dans l’une de ses scènes les plus mythiques: «Il n’y a rien d’autre. Seulement nous. Et les caméras et toutes ces personnes merveilleuses dans le noir. ” Métacine dans laquelle Wilder enfreint également plusieurs règles, comme le fait que le film soit raconté par un homme mort, et dans lequel les glorieux zombies des films muets, ce camée de Buster Keaton, traversent une ville qui ne respecte pas leur légendes. Bien sûr, ce film contredit son protagoniste quand il dit une autre de ses phrases emblématiques, “Je suis toujours génial, ce sont les films qui sont devenus petits”, et il y a très peu de films plus grands que celui-ci.

5. Live (Ikiru) (1952) Akira Kurosawa

Mon film préféré de Kurosawa, ici il n’y a pas de samouraï, pas de film noir, juste un incommensurable Takeshi Shimura dans le rôle d’un vieil homme diagnostiqué d’un cancer mortel et, face à l’imminence de la mort, apprend à vivre. Une des meilleures fins de film. Un film que tout le monde devrait voir. Je me souviens encore de la première fois que j’ai fini de regarder ‘Vivir’, je pleurais et, en même temps, exalté, j’ai dit à ma copine “qu’est-ce qu’on fait assis ici? Sortons, faisons quelque chose, soyons meilleurs, vivons, ne laissons pas la vie nous consume … “. Bien sûr, cette impulsion a duré aussi longtemps que les compagnons de son protagoniste, Kanji Watanabe. Les bonnes illusions finissent, la plupart du temps, enterrées par le quotidien épuisant, comme Kurosawa le sait bien, mais ce film est un merveilleux rappel qu’il faut au moins essayer.

4. Fenêtre arrière (1954) Alfred Hitchcock

Hitchcock aimait jouer avec les formes, il avait déjà tourné un film en un seul plan, ‘The Rope’, mais ce qu’il a fait dans ‘Rear Window’ était encore plus efficace, un film dans lequel il met le spectateur dans le rôle. qui lui convient le mieux, celui du «voyeur», du voyeur. Hitchcock vient nous dire que nous sommes tous, à un degré plus ou moins grand, des «voyeurs» et que nous adorons jeter un œil, même si c’est un film. Ainsi, il nous place à côté de son personnage principal en regardant à travers une fenêtre ce que font ses voisins. D’une certaine manière, James Stewart et sa vitrine sont à peu près dans la même position qu’un spectateur dans un cinéma. Un photographe est confiné chez lui après avoir subi un accident dans lequel toute sa jambe doit être moulée, il tentera de repousser les fiançailles et le mariage, représenté par rien de plus et rien de moins que Grace Kelly, se consacrant à mettre son nez dedans la vie des autres, la découverte d’un meurtre impliqué et aussi que la parfaite Kelly ne craint pas de pénétrer dans la maison de quelqu’un d’autre pour rendre la vie plus intéressante …

3. Chanter sous la pluie (1952) Stanley Donen / Gene Kelly

Qu’est-ce que le bonheur? Et vous me demandez, Gene Kelly? Le bonheur c’est que tu danses, et chanter, sous la pluie, c’est voir Donald O’Connor essayer, et réussir, de nous faire rire. C’est nous voir tous les deux avec Debbie Reynolds nous dire bonjour après une nuit sans sommeil. C’est, en somme, regarder un film que tous les psychiatres devraient prescrire pour lutter contre la dépression. La comédie musicale la plus parfaite de l’histoire, non seulement parce que tous ses numéros fonctionnent parfaitement, non seulement parce que son histoire sur les débuts des talkies et le tremblement de terre qu’elle a provoqué à Hollywood est si réussie, mais simplement parce que ce qu’elle réalise cela le film est de mettre de bonne humeur même le plus amer Scrooge dans la vie.

2. Centaures du désert (1956) John Ford

John Ford a créé le mythe de l’Occident avec «The Stagecoach» et a ouvert la voie à sa démystification avec «L’homme qui a tué Liberty Valance» mais ce qu’il a fait avec «Centaurs of the Desert», c’est donner au genre son œuvre définitive. Quand les gens pensent aux paysages occidentaux, ils pensent à John Ford, quand ils pensent à ses personnages, ils pensent à John Wayne, un acteur qui, dans une certaine mesure, a également été créé par le réalisateur. Il y a beaucoup de films dans ce film et Ford donne une vraie finesse de caméra. Sans qu’il n’y ait une seule référence ou un seul mot dans le scénario, Ford nous raconte l’histoire d’amour passée entre un homme et la femme de son frère et comment, à la suite de cette relation, la petite fille du mariage pourrait en fait être la fille du frère. C’est un homme qui sort de nulle part et qui revient vers elle, il n’a pas de maison, rongée par sa haine, sans maison à lui. John Wayne, l’homme qui représentait l’Occident est passé du statut de héros à celui de justicier plein de ressentiment. La haine est la nourriture principale d’Ethan et donc, à la fin, il n’y aura pas de maison pour lui, condamné à errer seul à travers les paysages éternels du Grand Canyon, lieux devenus légende que l’homme Orson Welles a cité trois fois quand ils l’ont interrogé sur ses trois réalisateurs préférés.

1. Vertigo (From the Dead) (1958) Alfred Hitchcock

Si c’est le meilleur film d’Hitchcock, c’est parce que c’est le film qui en dit le plus sur lui-même, le réalisateur tourne un film sur un homme obsédé par une femme disparue, à tel point qu’il en modelera une autre à son image et à sa ressemblance. Hitch avait perdu son actrice préférée, Grace Kelly, au profit du prince Raniero de Monaco et tout ce qu’il voulait, c’était retrouver sa classe et son charme dans une autre. Il va de soi qu’il a trouvé ce scénario fascinant, cette histoire parlait de lui et de ses passions inférieures. Regardez comment il nous présente le personnage de Kim Novak, c’est de la vraie poésie, cela ne nous présente pas une femme, mais un idéal. Scotty, le protagoniste joué par James Stewart, tombe amoureux d’une performance, qu’ils ont préparée expressément pour lui. Une femme froide et glamour, reflet d’une autre femme, la mystérieuse Carlota Valdés, dont il tombe follement amoureux. Mais tout est un canular, quelqu’un a embauché le personnage de Kim Noval pour faire semblant d’être cette femme et quand tout se passe et que Scotty la rencontre à nouveau, il devient obsédé par sa ressemblance physique mais n’est pas satisfait jusqu’à ce qu’il la transforme en la reflet exact de votre fantaisie. C’est un échantillon de l’esprit du réalisateur, de son contrôle obsessionnel sur ses actrices, de ses pulsions les plus primitives. C’est un film dans lequel pendant de nombreuses minutes rien n’est dit, il est contemplatif et pourtant passionné, la démonstration absolue de Hitchcock en tant que réalisateur / auteur, exorcisant toutes ses obsessions à travers l’art.