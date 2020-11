Les années 60 du cinéma ont également été soumises à une révolution, comme la musique et le reste des arts. La pop s’est infiltrée dans le grand écran et le vieux Hollywood a donné ses derniers coups avant que la génération des «motards tranquilles et des taureaux sauvages» ne prenne d’assaut la Mecque du cinéma inspiré de la New Wave française et du cinéma «underground». de personnes aussi disparates que Cassavettes John ou Roger Corman.

Les airs de changement ont également atteint les grands maîtres internationaux qui enfreignaient toutes les règles connues avec certaines de leurs œuvres les plus libres et les plus risquées, avec Fellini, Bergman, Buñuel ou Kurosawa ouvrir la voie, sans parler d’un Stanley Kubrick Qu’il révolutionnerait complètement l’environnement de son exil anglais. De 50 à 41 / De 40 à 31 / De 30 à 21 / De 20 à 11 (Voir aussi: Les meilleurs films des années 50).

10. Personne (1966) Ingmar Bergman

Le cinéma le plus proche a peut-être été le tournage du monologue intérieur de James Joyce. «Persona» est un film sans intrigue claire et sans explication totalement logique, mais il est totalement fascinant. Il semble clair que les personnages de Liv Ullman et Bibi Andersson sont deux visages, jamais mieux dit, du même personnage. C’est un film existentialiste, Bergman charge volontairement le sentiment de réalité, enlève cette illusion du cinéma de regarder calmement un film, le créateur, l’artiste, se met plusieurs fois au milieu du récit et nous dit que la vie, Comme le cinéma, cela n’a pas de sens, à la fin nous allons tous mourir, et nous cherchons l’immortalité impossible à travers d’autres choses, la religion, l’art ou le sexe. Mais aucun d’eux ne peut vaincre notre fin inexorable … Bergman traverse une crise et retire ses derniers liens au cinéma pour qu’il puisse voler librement et inviter le spectateur à réfléchir sans avoir à donner toutes les réponses.

9. Le bourreau (1963) Luis García Berlanga

Rafael Azcona et Luis García Berlanga avaient déjà collaboré sur «Plácido», mais c’était la première fois qu’ils signaient seuls le scénario. La palette s’est noircie et le couple qui a le mieux compris l’Espagne du XXe siècle ne laisse pas une marionnette avec une tête. La noirceur de l’Espagne franquiste trouve ses meilleurs chroniqueurs dans une comédie où chaque rire, et il y en a beaucoup, fait mal. «El Verdugo» est le parent filmique des peintures noires de Goya ou du grotesque de Valle-Inclán, une œuvre d’art parfaite pour comprendre notre histoire et qui nous sommes. Le casting, en tant que bonne marque de la maison, est spectaculaire, dirigé par le grand Pepe Isbert, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Manuel Alexandre ou Agustín González défilent également à travers ses images, accompagnant le trio de tête formé par le précité Isbert, Nino Manfredi et Emma Penella.

8. Psycho (1960) Alfred Hitchcock

Hitchcock, comme Shakespeare, a fait ses œuvres en pensant principalement au public et “ Psycho ” l’a vu s’adapter à un public plus jeune, les temps changeaient et les goûts du respectable aussi, alors Hitch a décidé de casser le pont avec son film plus libre et transgressif. Depuis le début le réalisateur joue avec le public et leurs réactions de manière magistrale, il semble que nous soyons confrontés à un film noir, des vols, des voyeurs, jusqu’à ce qu’à un moment donné, Hitchcock fait des culbutes et charge son protagoniste, étoile maximale, à la 47e minute de la manière la plus sanglante filmée jusqu’à cette date. L’impact de voir ce film en 1960 était incroyable, avec des pannes dans les salles. Les 77 angles de prise de vue différents, les 50 plans ou la durée de 3 minutes de la célèbre scène de douche importent peu, à partir de ce moment tout le monde savait que le cinéma allait être différent et que les règles sur ce qui pouvait ou ne pouvait pas être Je pourrais obtenir à l’écran qu’ils avaient changé. De plus, la tournure du film nous a montré un nouveau protagoniste, Norman Bates, et a défini à jamais la figure du «psycho-tueur».

7. Téléphone rouge? Nous avons pris l’avion pour Moscou (1964) Stanley Kubrick

«Téléphone rouge? We fly to Moscow ‘(une autre de ces traductions folles de l’époque, le titre original est’ Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ‘) voit Stanley Kubrick livrer la comédie la plus noire de tous les temps, celui qui met fin à l’apocalypse nucléaire au milieu de la voix douce de Vera Lynn. Le réalisateur déchaîne un génie de la comédie comme Peter Sellers, qui livre la performance de sa vie en jouant trois rôles différents, un militaire anglais, le président des États-Unis et le mythique Docteur Strangelove du titre original, un personnage si sinistre et , en même temps, amusé, que Kubrick n’ait pas trouvé une seule prise valide dans laquelle l’un des autres acteurs ne riait pas. Mais ce qui est intéressant dans le film, c’est que ce qu’il raconte n’est pas un peu de grâce, le monde aurait pu se terminer ainsi, sans trop de problèmes. Libéré peu de temps après la crise des missiles cubains, Kubrick nous dit que la stupidité humaine nous conduira à notre autodestruction et, lorsque cela se produira, beaucoup seront ravis de le faire, chevauchant le dos de l’arme qui déclenche la mèche.

6. La dolce vita (1960) Federico Fellini

Marcello Rubini est la figure dans laquelle on voit Jep Gambardella de Sorrentino, quelqu’un avec du talent et pas trop de scrupules qui essaie de trouver un sens à la vie tout en grouillant à travers la société élitiste et décadente qui compose la noblesse italienne, et les parasites qui se déplacent parmi elle (de ce film vient le terme «paparazzi»). Fellini commence à s’éloigner du néoréalisme et à créer son propre monde. Dans une certaine mesure, c’est un film aussi existentiel que celui de Bergman, mais Fellini finit par offrir un léger espoir à la fin, avec l’apparition de la fille en blanc, oui, Rubini (magistral Marcello Mastrianni) y a déjà renoncé, dévoré par le ennui existentiel.

5. Le bon, le truand et le mauvais (1966) Sergio Leone

Sergio Leone et Clint Eastwood clôturent la “ trilogie du dollar ” avec leur chef-d’œuvre particulier, le réalisateur italien redonne vie au genre cinématographique par excellence en prenant tous ses éléments et en les élevant à une puissance maximale, avec une intrigue minimale, Leone crée une expérience film complet dans lequel un duel à trois se transforme en air d’opéra grâce à la musique de l’incontournable Ennio Morricone. Dans ce film, il n’y a pas de bons ou de mauvais (il y en a quelques vilains) juste des gens qui essaient de survivre dans un monde impitoyable. Bien qu’Eastwood soit le protagoniste, l’âme de ce film appartient à Elli Wallach, dont Tuco était le personnage le plus proche de Leone.

4. L’appartement (1960) Billy Wilder

“ L’appartement ” est l’aboutissement de la carrière du grand Billy Wilder, il avait enchaîné devant elle les aussi magistraux “ Témoin à charge ” et “ Avec des jupes déjà folles ”, mais c’est là qu’il a eu le meilleur de lui-même, aidé par l’IAL Diamond également incontournable, réalisant l’un des films qui sait le mieux allier romantisme et tendresse, avec ces touches noires auxquelles il a été ainsi donné. Jack Lemmon joue le perdant ultime, un employé de bureau solitaire dont la dignité a été piétinée à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il trouve quelque chose de plus important que le travail pour essayer de le récupérer, dans ce cas une merveilleuse Shirley Maclaine. Même si Wilder aura pitié d’eux à la fin, il n’arrêtera pas de nous montrer les égouts du rêve américain, avec une société prête à vendre son âme pour une promotion. Il semble clair que personne n’est parfait mais il y a des films qui le sont.

3. 2001: L’Odyssée de l’espace (1968) Stanley Kubrick

Steven Spielberg a appelé ce film le Big Bang de sa génération, ce qui n’est pas une exagération. De ce départ spectaculaire où un hominidé jette un os en l’air et devient un vaisseau spatial, nous sommes devant la plus grande ellipse de l’histoire et le plus grand pas en avant du cinéma depuis «Citizen Kane». Kubrick élève le cinéma et la philosophie sur les mystères de la vie et de l’être humain tout en offrant les effets spéciaux les plus étonnants jamais connus. Un film conscient de sa stature d’oeuvre d’art qui reste au-delà de ses explications possibles.

2. À la fin de l’escapade (1960) Jean-Luc Godard

Godard et le reste des membres de la New Wave aimaient le cinéma par-dessus tout, ils ont donc décidé de lui donner vie en enfreignant toutes ses règles, ce qui était la plus grande bouffée d’air frais que le médium ait reçue au cours de ses 60 premières années de vie. Comme l’a dit Ángel Fernández Santos, on ne peut pas comprendre le cinéma plus tard sans ce film, l’un des rares de l’histoire du cinéma à marquer un avant et un après. Le cinéma renaît et il le fait avec un film qui, au-delà de ses nouveaux codes narratifs, de ses manifestes, de son énorme importance, est plein de la vitalité d’être jeune et amoureux.

1. Fellini, huit ans et demi (8½) (1963) Federico Fellini

Un film sur quelqu’un incapable de faire un film, un cinéma dans un cinéma dont Fellini se vide et livre la plus grande démonstration de créativité jamais filmée sur quelqu’un qui en a manqué. Je ne sais pas si c’est par hasard mais la carrière de Fellini est clairement divisée par ce film, qui en est l’aboutissement absolu, mais si le premier est plein de merveilles telles que “ La Strada ”, “ L’inutile ”, “ Les nuits de Cabiria ” ou ‘La dolce vita’, la seconde sera beaucoup plus irrégulière avec un Fellini plongé dans son propre monde et sans grand chose à raconter, quelque chose d’ironique puisque l’idée dont le film est issu est celle d’un réalisateur bloqué qui n’est pas il ne se passe rien. Fellini est le protagoniste absolu de «8½», caché sous le masque de son ennemi juré, le grand Marcello Mastroianni. Réalité et fiction sont regardées dans un miroir où elles se rencontrent main dans la main, dans ce grand cirque qu’est la vie même, toutes les névroses et les peurs de l’homme qui s’est défini comme “un grand menteur” mais qui avec Ce film a montré plus de choses sur lui-même, et accessoirement sur n’importe quel «artiste», que quiconque n’en a jamais mis sur grand écran.