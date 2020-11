Les années 60 du cinéma ont également été soumises à une révolution, comme la musique et le reste des arts. La pop s’est infiltrée dans le grand écran et le vieux Hollywood a donné ses derniers coups avant que la génération des «motards tranquilles et des taureaux sauvages» ne prenne d’assaut la Mecque du cinéma inspiré de la New Wave française et du cinéma «underground». de personnes aussi disparates que Cassavettes John ou Roger Corman.

Les airs de changement ont également atteint les grands maîtres internationaux qui enfreignaient toutes les règles connues avec certaines de leurs œuvres les plus libres et les plus risquées, avec Fellini, Bergman, Buñuel ou Kurosawa ouvrir la voie, sans parler d’un Stanley Kubrick Qu’il révolutionnerait complètement l’environnement de son exil anglais. De 50 à 41 / De 40 à 31 / De 30 à 21 / De 10 à 1 (Voir aussi: Les meilleurs films des années 50).

20. Outrage (1963) Jean-Luc Godard

Godard livre son film le plus classique et le plus formel, ainsi que son plus personnel, Michel Piccoli donne vie à un scénariste aux nombreuses similitudes avec “ l’enfant terrible ” de la Nouvelle Vague et Brigitte Bardot incarne sa femme, un personnage similaire au Véritable partenaire de Godard à l’époque, Anna Karina, mettant une perruque sombre à un moment donné pour mettre en évidence la ressemblance. Alors que le réalisateur de «À la fin de l’escapade» réfléchit sur le cinéma, l’art, l’engagement, la trahison et l’amour, dans un film qui tourne autour de l’amour de sa vie, le cinéma.

19. Chimes at Midnight (1965) Orson Welles

Oubliez Laurnce Olivier ou Kenneth Branagh, les deux réalisateurs qui ont le mieux porté les œuvres de William Shakespeare au grand écran sont Akira Kurosawa et Orson Welles. Et peut-être ce dernier a réalisé la meilleure adaptation des deux avec ce magistral ‘Chimes at Midnight’, un travail centré sur le personnage de John Falstaff et sa relation avec le prince Hal, le futur Henry V, qu’il emprunte à plusieurs œuvres du barde. Anglais. «Enrique IV», «Ricardo II», «Enrique V» et «Les joyeuses épouses de Windsor». L’amitié quasi-paternelle-filiale entre les deux est au cœur de ce film, qui pour Welles lui-même tournait autour de «la trahison de l’amitié». Quelque chose de presque sacré pour le réalisateur de ‘Citizen Kane’ auteur de cette merveilleuse phrase dans laquelle il a dit: “Nous sommes nés seuls, nous vivons seuls, nous mourons seuls. Ce n’est que par l’amour et l’amitié que nous pouvons créer l’illusion momentanée que nous ne sommes pas seuls”

18. Placido (1961) Luis García Berlanga

«Plácido» est la première collaboration entre Luis García Berlanga et Rafael Azcona, tout simplement le couple le plus important de l’histoire du cinéma espagnol. Les deux crânes les plus privilégiés de notre cinéma pointent avec leur sens de l’humour noir vers la charité chrétienne forcée concoctée par le régime franquiste, sous le ridicule slogan de «mettez un pauvre homme à votre table», et dénonce l’hypocrisie bourgeoise, essayant de nettoyer leur consciences une nuit par an. Les difficultés du pauvre Plácido à payer la facture de son motocyclette la veille de Noël sont un portrait dévastateur de l’Espagne de l’époque. Cassen, incroyablement dans son premier rôle sur grand écran, comme Plácido Alonso et José Luis López Vázquez comme Gabino Quintanilla sont incommensurables mais, comme d’habitude dans le cinéma de Berlanga, l’ensemble de la chorale se démarque.

17. Lawrence d’Arabie (1962) David Lean

David Lean a inspiré toute une nouvelle génération de cinéastes à se mettre derrière la caméra, Steven Spielberg et George Lucas parmi eux, filmant les aventures du personnage polyvalent TE Lawrence. C’est l’un des plus grands et des plus beaux films de l’histoire du cinéma, et Lean a su en tirer le meilleur parti, sur une immense toile, comparable aux romans de Tolstoï, bien que se concentrant sur deux personnages, Lawrence lui-même, a joué avec une force énorme de Peter O’Toole, et le désert, décor mythique du film, comme nous le montre le réalisateur dans sa présentation, quand il passe brusquement de l’allumette éclairée par Lawrence au soleil brûlant des dunes. Un film fait pour être vu sur le plus grand écran possible.

16. Viridiana (1961) Luis Buñuel

Buñuel rentre en Espagne, en plein régime franquiste, et livre son film le plus libre et le plus irrévérencieux face au régime. Les censeurs n’ont pas semblé comprendre quoi que ce soit au film et la seule chose qu’ils ont dit au réalisateur que le film ne pouvait pas se terminer avec l’appel de Viridiana, et l’entrée, dans la chambre de sa cousine, alors la réalisatrice aragonaise l’a changé pour le départ de plus. histoire scandaleuse, qui a conduit à un «ménage à trois» (“Vous ne le croirez pas, mais la première fois que je l’ai vue je me suis dit:” Ma cousine Viridiana finira par jouer du tute avec moi “”). Buñuel est une fois de plus implacable avec le fanatisme, le fétichisme, la fausse charité et le cynisme. Bien sûr, une fois sorti à Cannes, où il a remporté la Palme d’Or, le film a été interdit dans son pays et n’a pu être vu qu’en 1977.

15. Pour tuer un moqueur (1962) Robert Mulligan

“ To Kill a Mockingbird ” est plus qu’un film, c’est une leçon de vie, un film émouvant (mais sans sentimentalité) qui nous dit qu’il n’y a pas d’acte plus héroïque que de faire la bonne chose, tout en sachant qu’il n’y a aucune chance de gagner . La leçon qu’Atticus Finch (merveilleux Gregory Peck) enseigne à ses enfants (et avec eux à nous tous) est absolument fondamentale pour l’époque.

14. Pierrot le fou (1965) Jean-Luc Godard

Le film qui résume le mieux la première étape de Jean-Luc Godard, la plus amusante et rafraîchissante, avant de commencer à faire des manifestes et d’oublier sa part la plus divertissante. En un sens, ‘Pierrot el loco’ est la version 2.0 de ‘A la fin de l’escapade’, la version technicolor, pop et surréaliste, avec des conversations avec Fuller, de faux combats, des interpellations au spectateur et cette merveilleuse comédie musicale qu’est ‘Ma ligne du hasard ». Jean Paul Belmondo et Anna Karina sont l’un des couples les plus séduisants et captivants de l’histoire, dégageant autant de vitalité qu’un couple d’enfants jouant aux flics et aux voleurs.

13. Wild Group (1969) Sam Peckinpah

Sam Peckinpah est considéré comme le poète de la violence mais il est bien plus que cela, il a pris un genre mourant et l’a mis à jour aux temps nouveaux, au milieu de l’ère du Vietnam, et Nixon à la Maison Blanche, l’occidental ne pouvait pas continuer étant celui de John Ford et John Wayne, mais un genre beaucoup plus crépusculaire et cynique. ‘Wild group’ est le grand chef-d’œuvre de sa carrière, un film dans lequel la distinction classique entre les bons et les méchants est floue, avec des hors-la-loi et des ‘shérifs’ face à un monde qui se termine: “il faut commencer à penser au-delà les armes. Ces jours arrivent à leur fin. ” Le réalisateur s’entoure d’une poignée de vétérans tels que William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Ben Johnson et Warren Oates, qui renforcent le caractère crépusculaire de cette magnifique œuvre.

12. Jusqu’à ce que son heure vienne (1968) Sergio Leone

Si Sergio Leone était connu comme le vulgarisateur du «Spaghetti Western», avec «Hasta que arriva su hora», il créa l’Opéra de l’Ouest, un film dans lequel chaque personnage principal avait son propre thème musical, par le fondamental Ennio Morricone. Visuellement, il tend aussi vers la grandeur de l’opéra, mêlant un conte de vengeance à l’Histoire de la fin de l’Occident. Leone nous raconte l’histoire de l’Occident (le film s’appelle ‘Once Upon a Time in the West’ dans sa version originale) avec tous ses clichés renversés, il y a la construction du chemin de fer, l’homme sans nom en quête de vengeance, la construction d’une ville, les mines d’or, la prostituée essayant de trouver une vie respectable, la bande de bandits et un très mauvais méchant, qui était joué par le bon officier de l’histoire du cinéma, Henry Fonda. Le cinéma dans son état le plus pur, vous pourriez voir ce film supprimer toutes les lignes de dialogue, ne laissant que l’image et la musique, et il serait compris de la même manière.

11. L’homme qui a tiré Liberty Valance (1962) John Ford

Mais pour que Leone ou Peckinpah innovent avec le genre plus cinématographique, leur architecte principal a dû faire un film comme “ The Man Who Killed Liberty Valance ”, le film avec lequel John Ford nous a montré ce qui s’est réellement passé en Occident, dans lequel les duels n’étaient pas toujours gagnés par le héros, ni complètement propres, mais à la fin «quand la légende devient réalité, nous imprimons la légende». Ce film nous montre la réalité, de la manière la plus poétique possible, oui, pour finir par devenir une légende du cinéma.