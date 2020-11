Les années 60 du cinéma ont également été soumises à une révolution, comme la musique et le reste des arts. La pop s’est infiltrée dans le grand écran et le vieux Hollywood a donné ses derniers coups avant que la génération des «motards tranquilles et des taureaux sauvages» ne prenne d’assaut la Mecque du cinéma inspiré de la New Wave française et du cinéma «underground». de personnes aussi disparates que Cassavettes John ou Roger Corman.

Les airs de changement ont également atteint les grands maîtres internationaux qui enfreignaient toutes les règles connues avec certaines de leurs œuvres les plus libres et les plus risquées, avec Fellini, Bergman, Buñuel ou Kurosawa ouvrir la voie, sans parler d’un Stanley Kubrick Qu’il révolutionnerait complètement l’environnement de son exil anglais. De 50 à 41 / De 40 à 31 / De 20 à 11 / De 10 à 1 (Voir aussi: Les meilleurs films des années 50).

30. Breakfast at Diamonds (1961) Blake Edwards

Blake Edwards dans la réalisation, un scénario basé sur un roman de Truman Capote, Henry Mancini sur la musique et Audrey Hepburn à une fenêtre chantant. Plus qu’assez d’ingrédients pour faire un film mémorable. Bien que George Peppard aime que les plans se passent bien, malgré le fait qu’Audrey n’ait aucune idée de jouer de la guitare (et ça se voit), et, surtout, malgré l’embarras que Michey Rooney provoque en faisant Japonais. «Moon River» peut avec tout.

29. Une femme est une femme (1961) Jean-Luc Godard

Le film le plus drôle et le plus amusant du réalisateur auquel ces adjectifs ont été appliqués le moins de fois. Godard tombe amoureux, et on tombe amoureux, d’Anna Karina et livre un film qui, plus qu’une bouffée d’air frais, est une (nouvelle) vague de cinéma. Godard continue là où il s’était arrêté dans «À la fin de l’escapade», mais enlève toute gravité et décide (oh, surprise) de passer un bon moment. Son cinéma continue de jouer avec le montage, la bande son et tout ce qui lui vient à l’esprit, cligne de l’œil à la caméra, Jeanne Moureau parle de ‘Jules et Jim’ …

28. La grande évasion (1963)

L’évasion la plus divertissante de l’histoire du cinéma, un film insaisissable sur une évasion qui a fait de Steve McQueen le gars le plus “ cool ” de la planète. John Sturges réalise avec impulsion et précision, et le casting répond pleinement, dans un film dans lequel, malgré la tragédie qui se raconte, il finit par être impossible de ne pas finir avec un sourire sur la bouche et fredonner sa mélodie inoubliable. Il est également vrai qu’il est difficile de croire qu’il y avait des nazis aussi stupides et bienveillants que ceux-ci mais ce n’est pas grave quand vous avez des scènes comme celle de la poursuite à moto ou McQueen lançant une balle de baseball contre le mur quand ils le confinent dans “la glacière”. Un des meilleurs exemples de cinéma comme évasion.

27. Yojimbo (Le mercenaire) (1961) Akira Kurosawa

Akira Kurosawa crée le “ sushi western ” et Toshiro Mifune donne vie à l’archétype qui rendra Clint Eastwood célèbre dans une merveille, également connue sous le nom de “ The Mercenary ”, qui pourrait être le film le plus divertissant de l’excellente filmographie du réalisateur, étant le duel final. l’un des meilleurs moments de son cinéma. Quelques années plus tard, Sergio Leone décidera de copier l’intrigue de ce western de samouraï pour créer le «Spaghetti Western» avec «Pour une poignée de dollars». Faire de ce film l’un des plus influents de tous les temps. Il comporte également une deuxième partie, «Sanjuro», aussi agréable que la première, ce que très peu de films peuvent dire.

26. Deux hommes et un destin (1969) George Roy Hill

Un film qui fonde son succès sur le formidable charisme et la chimie de son partenaire vedette, Paul Newman et Robert Redford dégagent du charisme en donnant vie à Butch Cassidy et The Sundance Kid, deux hors-la-loi qui ont oublié de rapporter que le Far West est fini et a donné étape vers la civilisation, avec sa loi et son ordre. Ce sont deux personnages hors du temps qui traversent un monde en extinction. Le réalisateur George Roy Hill et le scénariste William Goldman apportent l’une de ces scènes emblématiques à Paul Newman avec sa balade à vélo dans le rôle de ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head ‘de Burt Bacharach. Un film avec beaucoup de charme et du bon travail, réussissant à se faire sourire dans un genre qui ne leur est pas très habitué. La chimie entre les principaux acteurs était si grande qu’ils se répéteraient 4 ans plus tard, avec les mêmes bons résultats, dans «El coup».

25. Rocco et ses frères (1960) Luchino Visconti

Visconti tourne un chef-d’œuvre dans lequel mélodrame et néoréalisme vont de pair comme ils ne pourraient le faire qu’avec un metteur en scène de sa stature dans les coulisses. Un film brut et émouvant mais avec cette pointe d’opéra que Visconti a su maîtriser parfaitement. Une superbe fresque familiale qui bénéficie d’une belle performance d’Alain Delon et de la superbe bande son de Nino Rota.

24. La graine du diable (1968) Roman Polanski

Roman Polanski allie parfaitement réalisme et fantaisie dans ce chef-d’œuvre d’horreur psychologique. Un cauchemar dans lequel une femme verra son monde s’effondrer et sa réalité se briser après être tombée enceinte. Polanski parvient à faire très peur sans avoir à enseigner quoi que ce soit, ni recourir à des effets spéciaux, bien sûr quoi de plus terrifiant que de ne pas pouvoir faire confiance à la personne avec qui vous partagez tout? De charmants vieillards vivant à côté?

23. Harakiri (Seppuku) (1962)

Masaki Kobayashi livre son chef-d’œuvre absolu avec «Harakiri», un poème sombre et tragique dans lequel un samouraï, avant de jouer soi-disant harakiri, raconte l’histoire qui l’a conduit à cela. Le réalisateur chorégraphie les scènes de combat comme un ballet tragique, ouvrant la porte à d’autres poètes de la violence comme Zhang Yimou ou Quentin Tarantino. Le résultat, l’un des sommets absolus du cinéma japonais.

22. L’enfer de la haine (1963) Akira Kurosawa

Kurosawa se déguise en Hitchcock et livre un film noir classique et un suspense avec lequel il démontre sa solvabilité dans tous les genres. Ce n’est pas sa première incursion dans le genre, par exemple Les scélérats dorment en paix, mais c’est son meilleur exemple. Divisé en deux parties, une première très pénible dans laquelle nous sommes confrontés à l’enlèvement d’un enfant et une seconde dans laquelle l’enquête est suivie en détail. La première partie est tournée avec une précision magistrale, tandis que le réalisme de la seconde influencera des films comme «Zodiac» de David Fincher. Ce n’est pas aussi célèbre que ses autres films, mais c’est parmi les meilleurs de sa filmographie.

21. L’arnaqueur (1961)

Dans une carrière exceptionnelle, qui a duré plus de six décennies et lui a donné des personnages comme Butch Cassidy ou Cool Hand Luke, Fast Eddie Felson est le rôle définitif de Paul Newman, en fait l’acteur a obtenu son seul Oscar lorsqu’il l’a repris en 1986 avec «La couleur de l’argent». Bien sûr, ce film de Martin Scorsese était loin de la splendeur de l’original, «The hustler», un film qui radiographie avec succès la recherche incessante du succès dans la société américaine. Un film dur et réaliste qui a commencé à ouvrir les portes à Hollywood pour des études de personnages plus complexes. Newman, Jackie Gleason et George C. Scott donnent tous deux un récital d’interprétation.