Les années 60 du cinéma ont également été soumises à une révolution, comme la musique et le reste des arts. La pop s’est infiltrée dans le grand écran et le vieux Hollywood a donné ses derniers coups avant que la génération des «motards tranquilles et des taureaux sauvages» ne prenne d’assaut la Mecque du cinéma inspiré de la New Wave française et du cinéma «underground». de personnes aussi disparates que Cassavettes John ou Roger Corman. Les airs de changement ont également atteint les grands maîtres internationaux qui enfreignaient toutes les règles connues avec certaines de leurs œuvres les plus libres et les plus risquées, avec Fellini, Bergman, Buñuel ou Kurosawa ouvrir la voie, sans parler d’un Stanley Kubrick Qu’il révolutionnerait complètement l’environnement de son exil anglais. De 50 à 41 / De 30 à 21 / De 20 à 11 / De 10 à 1 (Voir aussi: Les meilleurs films des années 50).

40. Vivez votre vie (1962) Jean-Luc Godard

Godard continue de révolutionner le cinéma avec son troisième film, expérimentant la forme comme s’il s’agissait d’un film de James Joyce, mais il le fait à une époque où Godard était capable de ressentir et de transmettre toutes les émotions possibles, toutes reflétées dans le merveilleux. visage de l’incomparable Anna Karina, muse absolue du réalisateur.

39. En plein soleil (1960) René Clément

René Clément livre la version cinématographique définitive de «Le talent de M. Ripley» de Patricia Highsmith, avec une grande performance d’un splendide Alain Delon. Des années plus tard, Anthony MInghella en ferait un «remake» mais ce serait assez loin du splendide original.

38. Bonnie et Clyde (1967) Arthur Penn

Beaucoup de gens pensent que “ Easy Rider ” a été le film qui a cédé la place au nouveau cinéma américain, celui de la Coppola ou Scorsese, mais le film qui leur a ouvert les portes était “ Bonnie et Clyde ”, un film dont le mélange de violence et d’humour Il serait rejeté par de nombreux critiques après sa sortie, mais il s’avérerait très influent, sa fin servant d’inspiration pour l’une des scènes de «The Godfather». Warren Beatty et Arthur Penn s’inspirent de la Nouvelle Vague française pour moderniser Hollywood à l’époque, avec cette histoire sur deux hors-la-loi légendaires.

37. L’évasion (1960) Jacques Becker

Le film le plus méticuleux jamais réalisé sur une évasion de prison, Becker emprunte au flair de Bresson dans «A Death Row Man Escaped» et livre un film presque pur, plus soucieux des détails que des personnages. Un film qui fuit dans lequel creuser un trou est une tâche ardue et fatigante, et non un simple changement de plan. Becker nous met dans la cellule avec les protagonistes et fait de nous l’un d’eux, aspirant à la liberté et suspectant la même chose que tout le monde. Un film merveilleux sur les évasions qui est bien plus que cela, un film sur l’amitié, le manque de liberté et l’oppression.

36. La jetée (La Jetée) (1962) Chris Marker

“ La Jetée ” est l’une des expériences cinématographiques les plus fascinantes de l’histoire, un moyen métrage de 28 minutes, sur des images fixes et des voix off, sur le voyage dans le temps, que son réalisateur a baptisé comme une fotonovela et qui a servi d’inspiration à la «12 singes» par Terry Gilliam. Le film commence par le souvenir d’une image que le protagoniste n’a pas pu oublier, car alors qu’il était avec ses parents à l’aéroport d’Orly, il a vu quelqu’un assassiné. Puis le film nous transporte dans un futur dans lequel, après la troisième guerre mondiale, l’humanité risque de s’éteindre. Mieux vaut ne pas en savoir beaucoup plus sur l’intrigue et s’immerger dans cette œuvre fascinante dans laquelle on nous raconte également une étrange histoire d’amour et de souvenirs.

35. Le diplômé (1967) Mike Nichols

«Mme Robinson, essayez-vous de me séduire? Avec cette phrase, prononcée par le jeune personnage joué par Dustin Hoffman, quelques barrières sont tombées à Hollywwod, la première étant que les femmes adultes étaient aussi des êtres sexuels. Mais il a également servi à opposer deux générations totalement différentes, celle d’avant la Seconde Guerre mondiale avec les “ baby-boomers ”, formant l’un des triangles amoureux les plus scandaleux (pour l’époque) de l’histoire du cinéma, une mère, sa fille et le jeune amant du premier. Encore une bouffée d’air frais pour un Hollywood qui commençait à se réveiller et avec l’une des fins les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, comme si le réalisateur décidait de continuer à tenir la caméra au-delà du «ils étaient heureux et ils mangeaient des perdrix» …

34. Les oiseaux (1963) Alfred Hitchcock

Un des films les plus célèbres de la carrière du créateur de «Vertigo» et un autre exemple du cinéma le plus pur d’Hitchcock, de la puissance de ses images. Peut-être son film moins réaliste, presque surréaliste, dans lequel peu importe ce qui motive la rébellion des oiseaux, l’important est de savoir comment, scène après scène, le réalisateur construit un climat malsain de tension et d’oppression.

33. La planète des singes (1968) Franklin J. Schaffner

Schaffner livre l’un des plus grands classiques de la science-fiction qui va bien au-delà de sa fin familière et traumatisante. Heston est formidable et le maquillage du singe est toujours aussi efficace en ces jours de CGI qu’il l’était en 1968. Un portrait impitoyable de l’animalité humaine, le seul inconvénient est son horrible «remake» par Tim Burton …

32. L’aventure (1960) Michelangelo Antonioni

Antonioni a perfectionné les films existentialistes au début des années 1960, dans lesquels une bourgeoisie ennuyée et incapable de communiquer était représentée avec un sang-froid calculé. Le meilleur du lot était celui-ci, dans lequel une jeune femme a disparu avant le milieu du film, laissant le spectateur aussi déconcerté que dans “ Psycho ” de Hitchcock, mais au lieu de se concentrer sur sa recherche (qui a provoqué les huées dans Cannes), le réalisateur italien décide de se concentrer sur la manière dont cela affecte son partenaire et son meilleur ami, surtout lorsque les deux finissent par tomber dans les bras l’un de l’autre. Monica Vitti est énorme dans la première de ses collaborations légendaires avec Antonioni.

31. Le léopard (1963) Luchino Visconti

L’appareil photo de Visconti capture en détail un monde de splendeurs et de richesses qui s’écroule sous nos yeux. Le réalisateur italien s’identifie à ce prince de Salina, parfaitement animé par Burt Lancaster, et à cette aristocratie qui voit comment elle disparaît en tant que classe devant la force de la riche bourgeoisie. L’Italien nous présente un film pictural, imprégné d’un nuage de nostalgie et de mélancolie. Une grande fresque, de plus de trois heures, que l’on pourrait qualifier de grand blockbuster européen, plus centrée sur ses personnages que sur de grandes scènes de bataille.