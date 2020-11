Les années 60 du cinéma ont également été soumises à une révolution, comme la musique et le reste des arts. La pop s’est infiltrée dans le grand écran et le vieux Hollywood a donné ses derniers coups avant que la génération des «motards tranquilles et des taureaux sauvages» ne prenne d’assaut la Mecque du cinéma inspiré de la New Wave française et du cinéma «underground». de personnes aussi disparates que Cassavettes John ou Roger Corman. Les airs de changement ont également atteint les grands maîtres internationaux qui enfreignaient toutes les règles connues avec certaines de leurs œuvres les plus libres et les plus risquées, avec Fellini, Bergman, Buñuel ou Kurosawa ouvrir la voie, sans parler d’un Stanley Kubrick Qu’il révolutionnerait complètement l’environnement de son exil anglais. De 40 à 31 / De 30 à 21 / De 20 à 11 / De 10 à 1 (Voir aussi: Les meilleurs films des années 50).

50. Des yeux sans visage (1960) Georges Franju

Une jeune femme subit un terrible accident et est défigurée, son père, un chirurgien bien connu, commence à chercher des filles avec de beaux visages pour donner un nouveau visage à sa fille. Le réalisateur français Georges Franju décrit avec une poésie sombre jusqu’où nous sommes prêts à aller pour nos proches. Obsessions, masques et cicatrices se mêlent dans ce film d’horreur qui est passé inaperçu à l’époque mais qui a eu une forte influence ultérieure sur de nombreux cinéastes, devenant un film culte, avec notre Jess Franco faisant différentes versions sur le sujet et Pedro Almodóvar reconnaissant que a été la principale source d’inspiration pour «La Piel Que Habito». La scène avec le scalpel est aussi choquante que celle qui ouvre «An Andalusian Dog», Buñuel coupant un œil. Le premier des trois films de réalisateurs chevronnés parus en 1960 sur des assassins psychopathes et qui, en se remettant, la tradition expressionniste allait nous montrer que les années 60 allaient être beaucoup plus convulsives que les années 50.

49. Un, deux, trois (1961) Billy Wilder

Billy Wilder livre la satire définitive, au-delà du “ téléphone rouge ”, sur la guerre froide, sur le capitalisme et le communisme, et il le fait avec un dirigeant de Coca-Cola comme protagoniste, à Berlin juste avant la construction du mur. . La lucidité des dialogues (dont beaucoup livrés à toute vitesse par un incommensurable James Cagney) de Wilder et Diamond parlent d’eux-mêmes: “Atlanta, c’est comme la Sibérie mais avec la discrimination raciale” / “Otto: je n’élèverai jamais mon fils comme un capitaliste !!. Scarlet: Quand il aura 18 ans, nous le laisserons décider ce qu’il veut être, si capitaliste ou riche communiste “/” Otto Ludwig Piffl: Est-ce que tout le monde est corrompu?! / Peripetchikoff: Je ne connais pas tout le monde monde…”.

48. La bataille d’Alger (1966) Gillo Pintecorvo

La caméra de Gillo Pontecorvo recrée avec une précision photographique la terreur de l’occupation française de l’Algérie, créant un film avec une esthétique documentaire qui l’a fait apparaître avec une clarification disant qu’aucune image d’un documentaire authentique n’avait été utilisée. Un film qui a marqué les cinéastes du monde entier, créant une esthétique totalement nouvelle et qui a été honoré par une autre excellente bande-son d’Ennio Morricone, qui correspond aussi bien aux images de Pontecorvo, que celles qu’il a faites pour Sergio Leone.

47. Journées du vin et des roses (1962) Blake Edwards

Blake Edwards raconte une histoire inestimable des ravages de l’alcoolisme avec Jack Lemmon et Lee Remick dans l’extase agissante. Un film déchirant et douloureux, très éloigné du style avec lequel son réalisateur est devenu célèbre. Peut-être le film définitif sur le sujet, même un peu au-dessus de «Days Without a Footprint» de Billy Wilder, avec une magnifique bande originale de Henry Mancini.

46. ​​Suspense (1961) Jack Clayton

Si “ Los Ojos Sin Rostro ” a clairement inspiré “ Los Abrazos Rotos ” d’Almodóvar, c’est le film qui a conduit Alejandro Amenábar à faire “ Les autres ”, même si, encore une fois, je reste avec le modèle original. Dans ce cas, Clayton prend le texte de Henry James «Un autre tour de vis» et en fait le film définitif sur deux choses qui sont assez effrayantes, des demeures hantées et des enfants. Deborah Kerr est parfaite dans le rôle de gouvernante et Clayton donne une leçon sur ce qui est vu et ce qui n’est pas sur sa caméra.

45. Vol qualifié à trois ans (1962) José María Forqué

Un film hilarant dans lequel le groupe le plus adorable de voleurs et de perdants se retrouve de ce côté de “ Rufufú ”, ni plus ni moins que José Luis López Vázquez, Cassen, Gracita Morales, Manuel Alexandre ou Alfredo Landa rêvant d’échapper aux nombreux misères de l’Espagne de l’époque. López Vazquez est le protagoniste absolu avec son inoubliable Galindo, auteur immortel d’une phrase à retenir: “Un admirateur, un ami, un esclave, un serviteur.”

44. Le photographe panique (1960) Michael Powell

Expressionnisme dans les années 60, Michael Powell réfléchit au cinéma comme dernière conséquence du voyeurisme, parlant de la caméra comme d’un vampire, plusieurs années avant Zulueta et son «Rapture». La même année où Hitchcock a créé avec succès «Psycho», le réalisateur de «The Red Shoes» a jeté sa carrière par-dessus bord avec un film passionné et excessif, totalement éloigné de tout naturalisme ou réalisme. Un jeune homme, traumatisé par les expériences menées par son père scientifique, enregistre plusieurs femmes avec une caméra alors qu’il les assassine, leur faisant voir, ce faisant, son propre visage reflété dans un miroir. Pour rendre tout plus «freudien», Powell joue le père terrible et son fils de dix ans le protagoniste comme un enfant. Le cinéma comme obsession et maladie.

43. El guateque (1968) Blake Edwards

Plus qu’un film, une collection de croquis à plus de gloire par Peter Sellers. Avec un complot ridicule, un acteur hindou finit par détruire une production hollywoodienne et est invité par erreur à la fête du tout-puissant producteur, Sellers et Edwards livrent l’Armageddon de la comédie par leur simple présence. À ce jour, il serait impossible pour un acteur anglais au visage peint avec du cirage de chaussures d’être en charge de donner vie au protagoniste mais en 1968 ce n’était pas un problème, en plus le film n’est pas basé sur des clichés racistes mais a plutôt le plus de caractère dans son protagoniste. adorable de la même, quelqu’un capable de faire exploser sa vessie plutôt que de décevoir la fille qu’il aime ou capable de regarder avec un visage impassible comment un rouleau entier de papier toilette est gaspillé sans bouger un muscle. Des points bonus pour l’une des introductions les plus amusantes de tous les temps, surtout si vous ne savez pas que vous regardez une comédie …

42. Le goût du saké (1962) Yasujiro Ozu

Le cinéma, en général, a tendance à nous parler de situations exceptionnelles, de choses extraordinaires qui nous arrivent lorsque nous quittons la sécurité de la maison, par contre, ce qui intéressait Yasujiro Ozu était ce qui s’est passé à l’intérieur de ces murs, le jour de jour. Si nous prenons cette fameuse phrase qui dit que “la vie est ce qui nous arrive pendant que nous pensons à autre chose”, alors nous pourrions dire que, habituellement, le cinéma essaie de nous dire ces autres choses, nos rêves, nos ambitions, tandis qu’Ozu nous dit le La vie elle-même. Ses films ont généralement peu de thèmes et «Le goût du saké» n’est rien de plus qu’une sorte de «remake» d’un autre de ses grands films, «Late Spring» de 1949. Le film parle d’un homme qui voit la vieillesse de près et se donne Il se rend compte qu’il doit laisser sa fille quitter le nid pour ne pas avoir à s’occuper de lui pour toujours. Si Hollywood nous le disait, nous aurions une fin dans laquelle elle trouverait l’amour de sa vie et irait vivre à côté, alors qu’il trouverait également un partenaire avec qui partager sa vieillesse. Il n’y a rien de tout ça ici, elle découvre que l’homme qu’elle aime est déjà fiancé, pourtant elle acceptera un mariage engagé et les derniers mots qu’il murmurera seront: «Je suis seul». Mais Ozu parvient avec son style naturel à s’éloigner du mélodrame, c’est un film profondément émouvant sans jamais tomber dans la sentimentalité. Les personnages acceptent les engagements qui doivent être pris dans la vie, les petits drames, tout en ayant encore un certain air de dignité.

41. La légende de l’indomptable (1967) Stuart Rosenberg

Paul Newman s’expose, exsudant le charisme, dans un film au grand scénario qui reflète le signe des temps. À une époque où la guerre du Vietnam commençait à faire la une des journaux et où la contre-culture commençait à émerger de «l’underground», le scénario du film était une ode à la révolte contre un système injuste. Luke Jackson est un rebelle sans cause, quelqu’un qui peut être emprisonné mais qui ne peut être privé de son esprit libre. Au cours du film, plusieurs comparaisons sont faites entre lui et Jésus, faisant du grand George Kennedy le plus sympathique de ses disciples.