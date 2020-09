Sur les réseaux sociaux, les fans et l’équipe derrière Marvel ont renvoyé Chadwick Boseman. Mais Michael B.Jordan a pris son temps, à cause de la douleur qu’il ressent, et vient d’écrire quelques mots à son ami.

Il faudra du temps à la famille Marvel et à ses fans pour se remettre de la perte de Chadwick Boseman, décédé vendredi dernier à 43 ans après avoir combattu un cancer du côlon depuis 2016. Au cours de ces quatre dernières années, l’acteur a vécu le sommet de sa carrière d’acteur alors qu’il subissait une chirurgie et une chimiothérapie. Et bien sûr, il a joué son rôle le plus emblématique, celui de T’Challa dans «Black Panther» et d’autres films de l’univers cinématographique Marvel.

Bien que toute l’équipe Marvel ait pleuré son décès ce week-end, deux de ceux qui ont mis le plus de temps à rendre leur chagrin public sont Michael B.Jordan et Ryan Coogler, co-star et réalisateur du film de super-héros africain. . Et bien sûr, ce sont deux des hommages les plus émouvants.

Au revoir Michael B.Jordan

« L’une des dernières fois où nous nous sommes entretenus, vous avez dit que nous étions unis pour toujours, et maintenant cette vérité a plus de sens que jamais », déclare Jordan dans un long post sur Instagram en disant au revoir à Chadwick Boseman. «Depuis presque le début de ma carrière, en commençant par‘ Tous mes enfants ’à 16 ans, vous m’avez ouvert la voie. Vous m’avez montré comment être meilleur, honorer un objectif et créer un héritage. Et que vous le sachiez ou non… J’ai été attentif, apprenant et constamment motivé par votre grandeur ».

Par curiosité, bien des années avant « Black Panther », Chadwick Boseman et Michael B. Jordan ont joué le même personnage dans la longue série quotidienne de ABC « All My Children ». Dans son texte émouvant, Michael B. Jordan répète jusqu’à quatre fois la phrase «J’aimerais que nous ayons plus de temps».

«Ce qui fait le plus mal, c’est que maintenant je comprends la légende et le héros que vous êtes. Pendant tout cela, vous n’avez pas perdu de vue ce que vous aimiez le plus. Vous avez pris soin de votre famille, de vos amis, de votre travail, de votre esprit. Vous vous souciez des enfants, de la communauté, de notre culture et de l’humanité. Vous vous souciez de moi. Tu es mon frère aîné, mais je n’ai jamais eu l’occasion de te le dire ni de te le montrer pendant que tu étais encore ici », dit Jordan.

Jordan termine ses adieux avec une référence qui fera pleurer les fans de «Black Panther»: «Votre honnêteté, votre générosité, votre sens de l’humour et vos incroyables talents me manqueront. Je manquerai le cadeau de partager l’espace avec vous dans les scènes. Je consacrerai le reste de mes jours à vivre comme vous avez vécu. Avec grâce, avec courage et sans regrets. «Est-ce votre roi? Oui il l’est! Reposez-vous au pouvoir, frère.