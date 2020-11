L’arrivée de la plateforme de streaming Mickey Mouse au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine semble imminente et comme un événement qui sera une référence pour la culture du divertissement. Ainsi, toutes les chaînes de télévision Disney se réuniront pour diffuser l’événement Disney Plus Beaucoup d’histoires, un seul endroit. Plusieurs stars des productions Marvel et Star Wars y participeront.

Ce sera un programme spécial sur Disney Plus qui sera diffusé simultanément à côté Mardi 10 novembre à 19 h sur toutes les chaînes de télévision de la famille Disney. La mission de l’événement est de présenter au public en profondeur ce que sera la plate-forme Disney Plus, ainsi que d’offrir de petits aperçus et des aperçus exclusifs du contenu.

Ce type d’exploration en temps réel de la plate-forme comprendra la participation de plusieurs stars internationales qui inviteront le public à connaître en profondeur Disney Plus. Chris Hemsworth, Diego Luna, Pedro Pascal, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Poncho herrera et bien d’autres seront présents.

D’autre part, la transmission aura son côté musical de la main de Sebastian Yatra, Tini, Carlos Rivera et Morat. Chacun d’eux interprétera en exclusivité un thème musical tiré des productions Disney. Rivera chantera le classique “Remember Me” de Coco; Sebastián Yatra l’hymne “Je suis votre fidèle ami” de la saga Toy Story; Tini chantera le “Free I am” de Frozen; tandis que Morat fera de même avec “The most vital” de The Jungle Book.

Disney + présente: de nombreuses histoires, le même endroit peut être vu sur les chaînes suivantes:

Disney ChannelDisney JuniorDisney XDNational GeographicNat Geo WildNat Geo KidsFOX ChannelFOX LifeCinecanalFXFXMAll ESPN signaux

Cet événement spécial sera diffusé plus tard également sur la télévision ouverte, avec une date et des chaînes à confirmer. Il s’agit du deuxième événement télévisé organisé à l’occasion du lancement de Disney Plus, puisqu’un jour plus tard les chaînes franchisées diffuseront du contenu original depuis la plateforme du 11 au 16 novembre. Apprenez-en plus à ce sujet en cliquant ici.

Disney Plus arrive au Mexique le 17 novembre avec tout le contenu animé de la société, Marvel, Star Wars et National Geographic. Vous pouvez désormais vous abonner avec un prix de prévente spécial. Si vous avez encore des doutes sur la plate-forme, vous trouverez ici le contenu et les coûts; ici, vous pouvez savoir si vos appareils peuvent être utilisés; et enfin ici, vous pouvez creuser un peu dans la section Marvel.

Disney Plus Disney plus Mexico Marvel Star Wars



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.