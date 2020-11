Il est peut-être sorti il ​​y a 30 ans et c’est un film culte qui célèbre sa première, mais cela n’indique pas qu’il est parfait. La productrice Kim Dawson et l’écrivain Bobby Herbeck parlent de la production dans une récente interview où nous avons appris plusieurs faits intéressants. Les Les créateurs de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ révèlent qu’ils auront changé par rapport au film.

La franchise a eu une route difficile au cinéma, en fait la version de Steve Barron en 1990 est celle qui a été la mieux acceptée par les fans, bien qu’elle n’ait pas d’effets spéciaux exceptionnels ou que les personnages soient convaincants. Mais si vous demandez à un fan, il la préfère au projet Michael Bay, qui ignorait tout ce qui rend les personnages uniques. Espérons que le prochain redémarrage fera mieux.

Dans le récent podcast Literary Joe’s Inner Chil, les créateurs de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ révèlent qu’ils auront changé et que vous serez sans aucun doute surpris de la réponse car ce ne sera pas quelque chose que vous pensiez, ils supprimeraient l’une des scènes les plus tendres du film, êtes-vous d’accord?

Bobby Herbeck: “Quand j’ai vu le premier montage, je n’ai jamais aimé la petite marionnette de tortue au fromage qui disait” PIZZA! ” Ça. Ensuite, je vais à la première, et ça y est. Maintenant, j’aime ça parce que c’est tellement ringard. Les gens s’en moquent. Ils pensent que c’est cool.“

Kim Dawson: “Si je devais changer quelque chose, ce serait pour nous avoir laissé plus de temps pour tourner. Nous avions un budget serré et un calendrier serré. Je sais que Steve Baron voulait faire autre chose avec le film et nous avons juste manqué de temps. Une partie de cela était Cela était dû au fait que nous travaillions à Wilmington à des températures de 100 degrés avec une humidité très élevée. Cela fait beaucoup déchirer les combinaisons. Judith, J’appelais ça un grand effondrement des tortues car ils se cassaient assez souvent par temps chaud. Ces acteurs ont souffert dans le processus. C’est tout ce qui aurait changé. “