Il peut encore y avoir un certain temps pour voir Dwayne Johnson comme le méchant de ‘Black Adam’, mais du DC FanDome, on sait que cette équipe fera partie de l’histoire et si vous ne connaissez pas son importance, nous vous le dirons qui sont les membres de la Justice Society of America et parce que les fans les attendent depuis des années dans un live-action.

L’équipe a été présentée dans la bande dessinée de 1940 “ All Star Comics No.3 ”, créée par l’éditeur Sheldon Mayer et l’écrivain Gardner Fox, qui ont réuni diverses équipes sous le nom de Justice Society of America qui comprenait des noms peu connus de DC. Ils ne sont autre que la première équipe de super-héros de l’histoire de la bande dessinée. Parmi les premiers membres se trouvaient Docteur Fate, Hour-Man, Spectre, Sandman, Atom, Flash, Green Lantern et Hawkman.

Dans le film “The Rock”, nous aurons Hawkman (Aldis Hodge), Dr. Fate, Cyclone et Atom Smasher (Noah Centineo). Dans les premières images qui nous ont révélé ce que serait le film, cette équipe veut faire en sorte que l’esclave torturé de Candat comprenne qui est choisi par Shazam pour obtenir tous les pouvoirs que nous connaissons déjà, cependant ils ne seront pas bien utilisés entre ses mains.

La question normale à ce stade serait, s’il y a déjà des membres de la Justice Society of America, pourquoi y a-t-il une Justice League? Je suis content qu’ils aient demandé. C’est à cause du flash. La version originale était Jay Garrick mais quelques années après la première équipe est venu un autre Barry Allen qui avait peu de choses en commun avec le personnage précédent, à part ses pouvoirs, au fil du temps, une nouvelle Green Lantern différente de celle d’Alan Scott est également arrivée et avec lui un nouvelle équipe, Justice League.

À ce moment-là, des changements aussi brusques que ceux-ci n’avaient pas à être signalés, mais dans «The Flash of Two Worlds», ils révèlent que la Justice Society of America existe dans un univers parallèle. Et c’est à ce moment que l’on pourrait penser que le film Flash serait le canal idéal pour unir les deux univers, en supposant qu’ils sont guidés par cette histoire pour créer les films, mais non. En 1986 avec ‘Crisis on Infinite Earths’ Ils ont dit au revoir au multivers, tout cela afin de continuer avec la chronologie actuelle, aha, comme dans Arrowverse.

L’idée originale de l’équipe est que même si tout le monde se réunit pour traiter des sujets plus complexes, ils suivent leur chemin individuel, c’est pourquoi Hawkman, Dr.Fate, Cyclone et Atom Smasher pourraient avoir leur propre production solo, si cela est bien fait. , en plus ils pourraient rejoindre la Justice League existante.

Maintenant, parlons un peu des membres de la Justice Society of America, commençons par Hawkman, le favori de beaucoup. Il s’agit de divers super-héros extraterrestres, l’un d’eux est Hall qui découvre que dans sa vie passée, il était un prince égyptien, mais faire partie d’un triangle amoureux était sa fin. Il découvre également des armes mystiques anciennes: une masse, une armure et un harnais ailé, qui sont créés à partir du puissant métal Nth, devenant ainsi le Hawkman.

Ensuite, nous avons le Dr Fate qui a eu huit réincarnations, il est un maître de la magie, ses capacités incluent le lancement de sorts, la super-force, l’invulnérabilité, la télékinésie, la télépathie, la manipulation du feu et de la foudre. Manipulez les forces mystiques de la magie en vous inspirant des pouvoirs du casque NABU et du talisman du destin génère des sorts, des portails et des sorts, ainsi que la capacité de voler, la manipulation mentale et la création de toutes sortes de sorts magiques.

Cyclone est un spécialiste humain de la manipulation du vent et du son. À l’âge de six ans, un scientifique fou a été enlevé par TO Morrow. lui a injecté des “nanobytes”, ce qui lui donne soi-disant des pouvoirs.

Enfin, Atom Smasher est connu pour pouvoir atteindre de grandes hauteurs, ainsi que pour augmenter sa force, son endurance, sa vitesse et sa durabilité, en plus de pouvoir contrôler sa densité.