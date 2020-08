Une nouvelle bande-annonce de Star Wars: Squadrons, présentée à la Gamescom 2020, montre comment le récit du jeu suit le canon de la saga de l’ère Disney

Electronic Arts a présenté hier soir un nouveau trailer de Star Wars: Escadrons lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct, montrant comment le récit du jeu s’intègre dans le canon de l’ère Disney de la saga Star Wars. La vidéo étend la partie du mode histoire solo.

Star Wars: Squadrons a été initialement révélé au début de l’été comme le successeur spirituel d’un jeu vidéo préféré des fans, Star Wars: Rogue Squadron. Le nouveau jeu a été annoncé comme un titre principalement multijoueur, bien qu’il comportera un mode histoire solo. Afin de rendre l’expérience aussi juste que possible pour tous les joueurs, les développeurs d’EA Motive ont pris la décision de s’en tenir exclusivement à la vue à la première personne lors du pilotage des navires. Cela restreindra légèrement le champ de vision disponible, bien que ce ne soit certainement pas suffisant pour cacher la beauté des environnements Star Wars: Squadrons, comme le montre clairement la dernière bande-annonce.

Au cours du programme Opening Night Live de la Gamescom 2020, les fans de Star Wars ont pu profiter d’une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: Squadrons axée sur la partie solo du jeu. La campagne d’histoire couvrira les événements immédiatement après la conclusion de Star Wars: Episode VI – Le retour du Jedi, plaçant l’action dans le canon nouvellement établi de l’ère Disney avant les événements de The Force Awakens et mettant en valeur les personnages. connu de la saga comme Leia ou Wedge Antilles comme du nouveau canon de l’ère Disney mettant en vedette Hera Syndulla, un personnage de la série animée Star Wars: Rebelles. Selon la bande-annonce, les joueurs joueront le rôle de deux pilotes appartenant à la fois à la nouvelle République naissante et à l’Empire galactique en déclin rapide. La vidéo comprend des commentaires des développeurs sur la façon dont les événements du jeu sont exactement liés au récit principal de Star Wars. Quelques exemples de séquences du jeu montrent des combats de pilotes spatiaux furieux dans divers environnements passionnants, y compris des champs d’astéroïdes et d’énormes arènes explosives à l’intérieur de vaisseaux capitaux.

Star Wars: Squadrons s’annonce comme une expérience totalement engageante pour les fans de la franchise. L’une des principales raisons à cela est l’absence totale de microtransactions, ce qui est encore difficile à croire si l’on considère l’histoire de l’approche d’EA en matière d’achats en jeu. Une autre caractéristique importante du prochain titre est la possibilité de personnaliser les vaisseaux spatiaux et les pilotes du joueur avec un riche ensemble d’options personnalisables. La seule préoccupation, cependant, est de savoir si Star Wars: Squadrons sera en mesure d’offrir suffisamment de contenu pour engager la communauté à long terme, car EA a déjà partagé qu’elle n’avait pas l’intention d’ajouter de nouveaux navires au jeu après sa sortie.

C’est très agréable de voir que Star Wars: Squadrons, initialement conçu comme une expérience multijoueur, proposera une campagne solo qui élargira la saga Star Wars avec de nouveaux événements. Cependant, l’histoire servira probablement de terrain d’entraînement aux joueurs désireux de se lancer dans des batailles compétitives dans des environnements spatiaux pittoresques. À en juger par la vidéo, le jeu offrira l’expérience la plus réaliste de l’histoire des jeux vidéo Star Wars, ce qui est crucial pour tout simulateur spatial.