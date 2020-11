Ce n’est un secret pour personne que l’industrie cinématographique a connu l’un de ses pires moments à la suite de et tout au long de cette pandémie. Malgré la difficulté de créer et de maintenir certains marchés, certains créatifs de l’industrie ont encore du mal à maintenir le film à flot, à la recherche de nouvelles façons de s’adapter à la nouvelle normalité. Dans ce contexte, Christopher Nolan est l’un des grands promoteurs du cinéma et pour prouver ses récentes déclarations dans lesquelles il a assuré que la grande majorité des studios se sont empressés de tirer de fausses conclusions sur la performance au box-office de Tenet, son dernier film.

Au cours d’un été de grande incertitude, Tenet a émergé comme l’une des grandes promesses du cinéma et comme le film qui pouvait «sauver» le cinéma des pertes d’un million de dollars qu’il avait subies pendant tant de mois à la suite de la fermeture des cinémas. Peut-être accroché, peut-être plein d’espoir, Christopher Nolan s’est tenu fermement à un poste: Tenet ouvrirait dans les salles et le ferait pendant l’été.

L’histoire est déjà connue. Au-delà de la division des opinions qui existait sur le film entre la critique et le public, le box-office était ce qui était vraiment important à la fois pour l’industrie, pour les analystes et pour Warner Bros elle-même. Le résultat était positif, selon le scénario utilisé. il vit aujourd’hui, mais décevant et même classé comme un échec retentissant, compte tenu du nombre d’autres années sans pandémie, et avec l’estime qu’il s’agit du «nouveau film de Christopher Nolan».

Le cinéaste britannique s’est présenté pour expliquer pourquoi il ne considère pas la performance au box-office de Tenet comme un échec. Et en même temps, il a jeté la pierre au reste des studios qui ont préféré conserver leurs lettres fortes dans une mallette, au lieu de se lancer hardiment dans la restructuration et la réadaptation de l’industrie cinématographique, dans quelque chose de fonctionnel pour les temps contemporains affligés par une pandémie. crises économiques comme dommages collatéraux.

“Warner Bros. a sorti Tenet et je suis ravi qu’il ait levé la somme de 350 millions de dollars”, a déclaré le cinéaste, avant d’exprimer sa réflexion. «Je crains que les études ne tirent les mauvaises conclusions de notre lancement. Au lieu de revoir où le film a bien fonctionné et comment cela peut leur fournir les revenus dont ils ont tant besoin, ils regardent où cela n’a pas fonctionné et le font en tenant compte des mêmes paramètres utilisés avant le Covid.

Nolan dit que de cette façon, les studios commenceront à trouver des excuses pour que l’exposition, c’est-à-dire les chaînes cinématographiques, absorber les plus grandes pertes. À son avis, les studios et les chaînes devraient entrer dans le jeu et essayer de s’adapter et de reconstruire l’entreprise.

Disney était un autre studio qui a tenté de prendre un chemin différent en lançant l’une de ses cartes fortes cette année via sa plateforme de streaming. L’étude n’a pas officiellement indiqué si cette méthode était rentable, ou même proche de ce que vous attendez d’une sortie en salles. Cependant, certains chiffres non officiels soulignent que Mulan, le film en question, a peut-être atteint la somme de 260 millions de dollars, intégralement reversés à titre de profit pour le studio, sans avoir à partager les bénéfices avec les exploitants.

Juste un cas dont Nolan a parlé. Selon lui, les grands studios ont laissé les exploitants seuls, mettant de côté leurs films pour les marchés numériques, ou au lieu de cela, les gardant sous clé pour être libérés jusqu’à l’année suivante, ou lorsque la sécurité sanitaire le permet. Cependant, y aura-t-il encore des cinémas debout, prêts à recevoir les films quand tout sera terminé? Une approche intéressante qui interroge le business du celluloïd, entre autres.

Indépendamment des conclusions que pourraient tirer les études sur Tenet, le film d’action complexe de Christopher Nolan représente en fait le premier échec au box-office du réalisateur si l’on considère les paramètres habituels des années pendant lesquelles les théâtres fonctionnaient normalement.

Le film a un coût de production de 200 millions de dollars et des médias tels que Variety supposent que les pertes de Tenet pourraient atteindre 100 millions de dollars.

Une autre réalité est que beaucoup de gens ont sauté au cinéma, malgré leur envie de voir Tenet. Le film arrivera au format physique et numérique en décembre prochain, alors peut-être que ses performances sur ces marchés compenseront les pertes alléguées. Le 15 décembre est la date que Warner a inscrite sur le calendrier de la sortie du film mettant en vedette John David Washington et Robert Pattinson, au format Bluray et 4K. Connaissez les détails ici.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je reçois un astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.